Οι νέες αρωματικές προτάσεις των μεγαλύτερων οίκων που κάνουν ήδη buzz στα social media

Υπάρχει κάτι μαγικό στη στιγμή που αλλάζει ο καιρός, όταν ο αέρας γίνεται πιο ψυχρός, τα ρούχα πιο βαριά, και η διάθεση αποκτά εκείνη τη γνώριμη, μεστή γλυκύτητα του χειμώνα. Είναι τότε που το καθημερινό άρωμα ζητά να αλλάξει κι εκείνο, να γίνει πιο βαθύ, πιο απτό, πιο… εσωτερικό. Τα νέα αρώματα του χειμώνα 2025 είναι σκοτεινά αλλά καθόλου βαριά, αισθησιακά χωρίς υπερβολή, και φέρνουν τη ζεστασία και τη θαλπωρή που όλες αναζητούμε αυτήν την περίοδο του χρόνου. Ακολουθούν εκείνα που είναι βέβαιο ότι θα κάνουν θραύση τους επόμενους μήνες και που αξίζει να προμηθευτείτε από τώρα:

Τα καλύτερα νέα αρώματα για το χειμώνα 2025

Miutine Eau de Parfum, Miu Miu-Απόκτησέ το εδώ

Το νέο, παιχνιδιάρικο γυναικείο άρωμα με την υπογραφή του οίκου Miu Miu είναι ένας απρόβλεπτος συνδυασμός άγριας Φράουλας, Βανίλιας και καραμελωμένης Ζάχαρης που ανατρέπει την κλασική chypre υπογραφή με μια φρουτώδη gourmand σπιρτάδα.

Oudgasm Chocolate Oud Eau de Parfum, Kayali-Απόκτησέ το εδώ

Σαγηνευτικό και "ζεστό", το Oudgasm Chocolate Oud ανοίγει με ένα εκλεπτυσμένο μίγμα από ρούμι και καραμελωμένο μήλο, που φλερτάρει ανάμεσα στη γλυκύτητα και τα μπαχαρικά. Στη συνέχεια, εντείνεται αποκαλύπτοντας μια βελούδινη καρδιά ίριδας και θυμιάματος, πριν γλιστρήσει σε μια σαγηνευτική βάση από σκούρο κακάο και σοκολατένιο oud.

Si Parfum Eau de Parfum, Giorgio Armani-Απόκτησέ το εδώ

Το άρωμα ανοίγει με ένα κομψό νέκταρ φραγκοστάφυλου, συνυφασμένο με μια πολύτιμη συμφωνία σαφράν σε συνδυασμό με ένα δελεαστικό fusion από φρούτα και μπαχαρικά. Στην καρδία του αρώματος βρίσκεται ένα πλούσιο τριαντάφυλλο Δαμασκού μαζί με αισθησιακή βανίλια. Η δυναμική του γίνεται αισθητή στη βάση του, καθώς η gourmand ένταση του συστατικού ενισχύεται με νότες δέρματος suede και ξυλώδους πατσουλί.

Born In Roma Ivory Donna Eau de Parfum, Valentino-Απόκτησέ το εδώ

Το Born In Roma ξαναγράφει την ιστορία του signature αρώματός του με νέες, λαμπερές αισθήσεις: μια εθιστική συμφωνία από άνθος πορτοκαλιάς και marshmallow, βυθισμένη σε αφράτους μόσχους και την εξωτική βανίλια Μαδαγασκάρης.

Gucci Guilty Absolu De Parfum For Women, Gucci-Απόκτησέ το εδώ

Το Absolu de Parfum Pour Femme είναι ένα μίγμα έντονου φλοράλ κεχριμπαριού. Στον πυρήνα, η συγχορδία από σκούρο καφέ αμαρέτο αναδύει ένα καβουρδισμένο άρωμα που ξυπνάει την πολυεπίπεδη αίσθηση μιας ποικιλίας καφέ. Σε συνδυασμό με τον έντονο απόλυτο σπόρο τόνκα, δημιουργεί μια πλούσια και καθηλωτική σύνθεση που έρχεται σε αντίθεση με τη γλυκύτητα της συγχορδίας γλυσίνας.

Shalimar L'Essence Eau de Parfum Intense, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Το πρώτο άμπερ άρωμα στην ιστορία, δημιουργία του Jacques Guerlain, το Shalimar, γιορτάζει το 2025 τα 100 του χρόνια. Για να τιμήσει αυτό το ξεχωριστό γεγονός, ο οίκος Guerlain παρουσιάζει το Shalimar l’Essence, ένα Intense Eau de Parfum που υμνεί τη βανίλια σε όλες της τις μορφές.

Barénia Eau de Parfum Intense, Hermès-Απόκτησέ το εδώ

Πιστό στην εκλεπτυσμένη κομψότητα ενός παραδοσιακού chypre, το άρωμα Barénia Eau de Parfum Intense αναδεικνύει την τρυφερότητα του λυσίανθου και τη βαθιά αίσθηση του ξύλου βελανιδιάς. Οι αρωματικές νότες που παραπέμπουν στο δέρμα Barénia υπογραμμίζουν αρμονικά την ένταση ενός απόλυτου πατσουλί, δημιουργώντας μια μοναδική και συναρπαστική υπογραφή.