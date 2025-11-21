Αν έχεις δυσχρωμίες, πρέπει να τις δοκιμάσεις

Οι κηλίδες στο πρόσωπο δεν εμφανίζονται τυχαία. Η ηλιακή έκθεση, οι ορμονικές διακυμάνσεις, η γήρανση ή ακόμα και η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσουν την υπερπαραγωγή μελανίνης, οδηγώντας σε δυσχρωμίες που διαφοροποιούν τον τόνο της επιδερμίδας. Έπειτα, έρχονται και οι καθημερινές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και οι ανεπαρκείς συνήθειες περιποίησης που κάνουν τα σημάδια αυτά ακόμα πιο πιο έντονα και επίμονα. Τότε είναι που μία κρέμα με αζελαϊκό οξύ γίνεται must για τη skincare ρουτίνα, στοχεύοντας αποτελεσματικά αυτές τις δυσχρωμίες.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα με αζελαϊκό οξύ στη ρουτίνα σου;

Το αζελαϊκό οξύ είναι ένα πολυλειτουργικό συστατικό που δρα σε βάθος στην επιδερμίδα. Ελέγχει την υπερπαραγωγή μελανίνης, μειώνοντας τις δυσχρωμίες και προσφέροντας πιο ομοιόμορφο τόνο στο πρόσωπο. Παράλληλα, διαθέτει ήπιες αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες, γεγονός που το κάνει ιδανικό και σε περιπτώσεις ακμής. Επιπλέον, βοηθά στη βελτίωση της υφής του δέρματος, αφήνοντάς το πιο λείο, φωτεινό και ανανεωμένο, χωρίς να το ξηραίνει.

Κρέμα με αζελαϊκό οξύ: Οι 5 top επιλογές

Phyto A+ Brightening Treatment, SkinCeuticals

Εμπλουτισμένη με αζελαϊκό οξύ και νιασιναμίδη, αυτή η κρέμα βελτιώνει τη φωτεινότητα, την απαλότητα και τη διαύγεια του δέρματος, ενώ μειώνει τις ατέλειες και τη λιπαρότητα της επιδερμίδας που φράζει τους πόρους.

Azelaic Acid Suspension 10%, The Ordinary

Αυτή η πολυχρηστική σύνθεση με 10% περιεκτικότητα σε φωτίζει ορατά τον τόνο της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ομοιομορφία της υφής της.

AC Azelaic Cream 20, Froika

Η AC Azelaic Cream 20 συμβάλει στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων της κυστικής, οζώδους και ροδόχρου ακμής, βοηθά στην αντιμετώπιση των φαγέσωρων και στη μείωση της εμφάνισης των πόρων, ενώ παράλληλα προλαμβάνει υπερμελαχρώσεις και αντιμετωπίζει ερυθρότητα και φλεγμωνές.

Effaclar A.Z. Gel Cream, La Roche-Posay

Εμπλουτισμένη με αζελαϊκό, σαλικυλικό και υαλουρονικό οξύ, αυτή η κρέμα σε μορφή τζελ, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για το δέρμα των ενηλίκων με τάση ακμής, διορθώνει τις επίμονες ατέλειες, τα σημάδια γήρανσης, αλλά και τους διεσταλμένους πόρους.

Azaderm Cream with Azelaic Acid, Version

Η Azaderm Cream με 16% αζελαϊκό οξύ είναι μια απαλή, μη λιπαρή κρέμα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής ή φλεγμονώδη ακμή. Προσφέρει αντιοξειδωτική, αντιβακτηριδιακή και αντιφλεγμονώδη δράση, καταπραΰνει τους ερεθισμούς και ανακουφίζει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα αμαλοποιεί το χρώμα του δέρματος από δυσχρωμίες και ερύθημα.