Απαλύνουν τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και αφήνουν την επιδερμίδα πιο σφριγηλή

Καθώς ο χρόνος περνά, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου της επιδερμίδας μειώνεται, η υφή γίνεται πιο ανομοιόμορφη, οι γραμμές έκφρασης βαθαίνουν και η λάμψη χάνεται. Είναι η στιγμή που μια κρέμα προσώπου με ρετινόλη μπορεί να αναδειχθεί ως ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους σου. Πρόκειται για το συστατικό που εδώ και δεκαετίες οι δερματολόγοι θεωρούν «χρυσό στάνταρ» στην αντιγήρανση -ένα active που δεν υπόσχεται απλώς αλλαγές, αλλά τις φέρνει.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με ρετινόλη στη ρουτίνα σου;

Η ρετινόλη δρα σαν ένας επιδέξιος «επαναπρογραμματιστής» της επιδερμίδας. Επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση, λειαίνει την υφή, μειώνει σταδιακά την όψη λεπτών γραμμών και ρυτίδων, ενώ βοηθά στη βελτίωση των δυσχρωμιών που συχνά εμφανίζονται με την ηλικία ή την έκθεση στον ήλιο. Παράλληλα, συμβάλλει στη σύσφιξη και στην ενίσχυση της ελαστικότητας, χαρίζοντας πιο σφριγηλή και ανανεωμένη όψη. Είναι ένα συστατικό έντονα δραστικό, αλλά όταν χρησιμοποιείται σωστά, προσφέρει αποτελέσματα που δύσκολα συγκρίνονται, αφήνοντας την επιδερμίδα ορατά πιο νεανική, πιο λεία και πιο φωτεινή.

Τι να προσέξεις

Καθώς η βιταμίνη Α προκαλεί φωτοευαισθησία, προτίμησε να εντάξεις την κρέμα προσώπου με ρετινόλη στη βραδινή σου ρουτίνα και φυσικά μην ξεχνάς το αντηλιακό το επόμενο πρωί. Ιδανικά ξεκίνησε με ένα προϊόν με χαμηλή περιεκτικότητα στο active και εφάρμοσέ το 1-2 φορές την εβδομάδα μέχρι η επιδερμίδα σου να το συνηθήσει. Καθώς αποκτά ανοχή και παύει να παρουσιάζει ερυθρότητα και ερεθισμούς, αύξησε τη συχνότητα εφαρμογής και έπειτα επίλεξε μια ακόμα πιο δραστική κρέμα προσώπου με ρετινόλη.

Κρέμα προσώπου με ρετινόλη: Οι 5 top επιλογές

Redermic Retinol, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ρετινόλη, αυτή η κρέμα μειώνει ορατά τις βαθιές ρυτίδες και αντιμετωπίζει τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης που δημιουργούνται λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην απομάκρυνση των σκούρων κηλίδων καθώς και στην ενοποίηση του ανομοιόμορφου χρωματικού τόνου της επιδερμίδας χωρίς να προκαλεί ερεθισμό.

Night Force A+E, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Η πλούσια σύνθεσή της σε ρετινόλη ενισχύει τη σύνθεση του κολλαγόνου, ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, καταπολεμά τα πρώτα σημάδια γήρανσης και μειώνει ορατά τις ρυτίδες, ενώ η βιταμίνη Ε παρέχει αποτελεσματική προστασία από τις επιθέσεις των ελεύθερων ριζών.

Retinol 3.0, SkinCeuticals-Απόκτησέ την εδώ

Η SkinCeuticals Retinol 0.3 διεγείρει την κυτταρική ανανέωση και την παραγωγή κολαγόνου για μείωση των λεπτών γραμμών, ρυτίδων και σημαδιών γήρανσης τόσο από φωτο- όσο και από ενδογενή γήρανση.

Golden Lift Sculpting Cream, Lancaster-Απόκτησέ την εδώ

Βασισμένη σε πρωτοποριακή τεχνολογία, αυτή η απόλυτη κρέμα σμίλευσης συνδυάζει ένα μίγμα υψηλής απόδοσης από [Ρετινόλη & Ρετινάλη] το καθένα ενθυλακωμένο σε ένα προηγμένο σύστημα διανομής, με ένα αναδιαμορφωτικό [Σύμπλεγμα Δι-Πεπτιδίων]. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός έχει σχεδιαστεί για να υπερβαίνει την αναγέννηση του κολλαγόνου, βοηθώντας στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ελαστικών ινών.

Revitalift Laser Κρέμα Νυκτός Με Ρετινόλη & Νιασιναμίδη, L'Oréal Paris -Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ρετινόλη και η νιασινιαμίδη, η κρέμα νυκτός της σειράς Revitalift Laser καταπολεμά τις ρυτίδες και τον ανομοιόμορφο τόνο και χαρίζει λάμψη για πιο ομοιόμορφη και υγιή επιδερμίδα.