Ακμή στο πηγούνι: Οι 5 πιο αποτελεσματικοί τρόποι να την αντιμετωπίσεις

Γιατί εμφανίζεται και τι πρέπει να αλλάξεις στη ρουτίνα και την καθημερινότητά σου για να τη μειώσεις

Αν και καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος του προσώπου, η ακμή στο πηγούνι έχει τη δύναμη να επηρεάζει δυσανάλογα την αυτοπεποίθησή μας, ιδιαίτερα επειδή βρίσκεται σε ένα τόσο εμφανές σημείο. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για «ένα σπυράκι», ωστόσο η περιοχή του πηγουνιού είναι στενά συνδεδεμένη με ορμονικές διεργασίες και εσωτερικές ανισορροπίες, κάνοντάς την αρκετά πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται.

Σε αντίθεση με την κλασική ακμή της εφηβείας, η ακμή στο πηγούνι συχνά εμφανίζεται σε ενήλικες, ακόμη κι αν δεν είχαν ποτέ πρόβλημα σε μικρότερη ηλικία. Αυτό οφείλεται στο ότι η συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται ορμονοεξαρτώμενη. Με άλλα λόγια, λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του άγχους, του κύκλου, των αλλαγών στον οργανισμό ή ακόμη και του τρόπου ζωής μας. Για πολλές γυναίκες, τα επίμονα σπυράκια στο πηγούνι μπορεί να αποτελούν μηνιαία «υπενθύμιση» της περιόδου, ενώ για άλλες εμφανίζονται όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται πιο απαιτητικοί. Το θετικό είναι ότι, αν και επίμονη, η ακμή στο πηγούνι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Με τη σωστή κατανόηση των αιτιών και μια στοχευμένη skincare ρουτίνα, το δέρμα μπορεί να επανέλθει σε μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη κατάσταση.

Γιατί εμφανίζεται η ακμή στο πηγούνι;

Η ακμή στο πηγούνι εμφανίζεται κυρίως λόγω ορμονικών διακυμάνσεων που αυξάνουν την παραγωγή σμήγματος και οδηγούν σε φραγμένους πόρους, ιδιαίτερα γύρω από την περίοδο ή σε φάσεις έντονου στρες. Παράγοντες όπως η ανισορροπία στον ύπνο, το άγχος, οι απότομες αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλά και η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή γαλακτοκομικά μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εμφάνιση ατελειών. Επιπλέον, η χρήση ακατάλληλων ή comedogenic προϊόντων, η συνήθεια να ακουμπάμε το πρόσωπο με τα χέρια και η επαφή του κινητού με την περιοχή δημιουργούν πρόσθετο ερεθισμό και συγκέντρωση βακτηρίων, εντείνοντας τις εξάρσεις.

IG @valerialipovetsky

Πώς αντιμετωπίζεται η ακμή στο πηγούνι;

Χρησιμοποίησε στοχευμένα δραστικά συστατικά

Τα ρετινοειδή, το σαλικυλικό οξύ (BHA) και η νιασιναμίδη είναι μερικά από τα πλέον ιδανικά συστατικά για την αντιμετώπιση της ακμής, αφού βοηθούν στον καθαρισμό των πόρων, τη ρύθμιση της λιπαρότητας και τη μείωση της φλεγμονής.

Διατήρησε μια συνεπή ρουτίνα καθαρισμού

Ο απαλός αλλά αποτελεσματικός καθαρισμός πρωί και βράδυ -ειδικά αν γίνει με ένα καθαριστικό με σαλικυλικό οξύ- μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συσσώρευση σμήγματος και ρύπων που φράσσουν τους πόρους. Επιπλέον, αν το budget σου το επιτρέπει, αξίζει να κλείνεις ραντεβού για επαγγελματικό καθαρισμό στο δερματολόγο ή την αισθητικό σου κάθε δύο ή τρεις μήνες.

Απόφυγε το να αγγίζεις το πρόσωπό σου

Τα χέρια μεταφέρουν μικρόβια που συχνά επιβαρύνουν την ευαίσθητη περιοχή του πηγουνιού. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην αγγίζεις το πρόσωπό σου και να μην το στηρίζεις στα χέρια σου όταν βρίσκεσαι στο γραφείο.

Πρόσεξε τη διατροφή σου

Ρίξε μια ματιά στη διατροφή σου: Μήπως καταναλώνεις πολλά acne trigger foods μέσα στη μέρα; Η μείωση της ζάχαρης, των συσκευασμένων, επεξεργασμένων τροφών και των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εξάρσεων.

Χρησιμοποίησε μη φαγεσωρογόνα προϊόντα

Η προσοχή σου δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα προϊόντα περιποίησης, αλλά να επεκτείνεται και στα προϊόντα μακιγιάζ. Φρόνισε να επιλέγεις πάντα φόρμουλες που δεν φράσσουν τους πόρους και είναι κατάλληλες για μεικτό έως λιπαρό δέρμα. Στις συσκευασίες τους απαντώνται συνήθως οι όροι «oil free» και «non-comedogenic».