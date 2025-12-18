Εξειδικευμένες συνθέσεις που συσφίγγουν και ανορθώνουν την περιοχή «κρύβοντας» χρόνια από τη συνολική σου εμφάνιση

Ο λαιμός μας είναι μια από τις πιο παραμελημένες περιοχές της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα συχνά να «προδίδει» την ηλικία μας -πριν ακόμα το κάνει το πρόσωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Καθώς μεγαλώνουμε, οι λεπτές ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης που κρατούν το δέρμα σφριγηλό αρχίζουν να φθίνουν, η παραγωγή υαλουρονικού οξέος μειώνεται και η επιδερμίδα χάνει σταδιακά την ενυδάτωση και την ελαστικότητά της. Σε αυτά προστίθεται και το γεγόνος ότι η εν λόγω περιοχή κινείται διαρκώς, εκτίθεται στον ήλιο και υφίσταται την επίδραση της βαρύτητας χωρίς την ίδια υποστήριξη που δίνουμε στο πρόσωπο με εξειδικευμένα προϊόντα. Το αποτέλεσμα; Λεπτές γραμμές, ρυτίδες, χαλάρωση.

Μια απλή ενυδατική κρέμα δεν αρκεί. Στρέψου σε εξειδικευμένες κρέμες λαιμού, οι οποίες δεν ενυδατώνουν απλώς, αλλά ενισχύουν την ελαστικότητα, αναπληρώνουν τα χαμένα θρεπτικά στοιχεία και στοχεύουν στα σημάδια της γήρανσης με επιστημονικά αποδεδειγμένα συστατικά, όπως η ρετινόλη, τα πεπτίδια, το υαλουρονικό οξύ και η βιταμίνη C. Ιδού εκείνες που αξίζει να δοκιμάσεις:

Οι καλύτερες κρέμες λαιμού

Super Restorative Neck & Decollete, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Από το πηγούνι μέχρι το στήθος, αυτό το ανάλαφρο και μη λιπαρό συμπύκνωμα βελτιώνει την υφή και την ποιότητα της επιδερμίδας χάρη στις συσφικτικές και καλλωπιστικές ιδιότητες των φυτικών εκχυλισμάτων του, που προσφέρουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Resilience Multi Effect Night Lifting/Firming Face and Neck Créme, Estée Lauder-Απόκτησέ την εδώ

Ιδανική τόσο για το πρόσωπο, όσο και για το λαιμό, αυτή η κρέμα περιέχει το προηγμένο σύμπλεγμα Tri-Peptide, που ενισχύει την παραγωγή του κολλαγόνου κατά 124% ώστε η επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία και νεανική.

Neck Contour Cream, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Η Neck Contour Cream περιέχει Phyto Lifting, έναν φυσικό παράγοντα lifting φυτικής προέλευσης που προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση κι ανόρθωση του χαλαρού δέρματος. Παράλληλα, η ενισχυμένη σύνθεσή της προσφέρει αντιγηραντική, αντιρυτιδική και αντιοξειδωτική δράση, τονώνει την μικροκυκλοφορία και αυξάνει το σφρίγος της επιδερμίδας. Έτσι, επαναπροσδιορίζεται το περίγραμμα και επαναφέρεται το οβάλ του προσώπου, ενώ ο λαιμός δείχνει πιο νεανικός.

Up-Lift Contouring Serum Black Pine, KORRES -Απόκτησέ το εδώ

Αν και πρόκειται για ορό κι όχι για κρέμα, το Up-Lift Contouring Serum Black Pine άξιζε μια θέση στη λίστα. Το καινοτόμο ρόλερ μασάζ κάνει πανεύκολη την εφαρμογή του για άμεση δράση σύσφιξης, ανόρθωσης περιγράμματος και ορατό lifting σε σαγόνι, ζυγωματικά και λαιμό.

Lift Integral Neck Cream, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Η Κρέμα Lift Integral για λαιμό και ντεκολτέ ενισχύει τη δομή του δέρματος στοχεύοντας στα βασικά συστατικά του (κολλαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό οξύ) και στις γλυκοπρωτεΐνες που τα συνδέουν. Η σφριγηλότητα, η ελαστικότητα και η αναπήδηση της επιδερμίδας αποκαθίστανται, για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα lifting. Το ντεκολτέ είναι ορατά πιο λείο και ο λαιμός επαναπροσδιορίζεται.