Πόδι χήνας: 3 τρόποι να προλάβεις τις ρυτίδες γύρω από τα μάτια

Οι κινήσεις ματ για ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα ακόμα και στα 50

Το «πόδι της χήνας» είναι από τα πρώτα σημάδια που μας υπενθυμίζουν ότι το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι τόσο εκφραστικό όσο και ευαίσθητο. Αυτές οι λεπτές γραμμές που σχηματίζονται στην εξωτερική γωνία των ματιών δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της φυσικής γήρανσης, της καθημερινής κινητικότητας του προσώπου, αλλά και των συνηθειών που -χωρίς να το καταλαβαίνουμε- επιβαρύνουν την περιοχή. Τα καλά νέα; Με τη σωστή φροντίδα, μπορούμε να τις προλάβουμε ή τουλάχιστον να καθυστερήσουμε την εμφάνισή τους.

Πόδι χήνας: Πώς να προλάβεις τις ρυτίδες γύρω από τα μάτια

Μην ξεχνάς την καθημερινή ενυδάτωση

Το πρώτο και πιο καθοριστικό βήμα πρόληψης είναι η καθημερινή ενυδάτωση. Μια καλή κρέμα ματιών, σχεδιασμένη ειδικά για αυτή την ευαίσθητη περιοχή, βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας και στη βελτίωση της υφής του δέρματος. Συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ «γεμίζουν» οπτικά τις λεπτές γραμμές, ενώ τα ceramides ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με απαλές ταμποναριστές κινήσεις, χωρίς τριβή.

Στη ρουτίνα πρόληψης αξίζει να εντάξεις και στοχευμένα δραστικά συστατικά. Τα πεπτίδια συμβάλλουν στη στήριξη της δομής του δέρματος, ενώ η βιταμίνη C φωτίζει και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Για εσένα που έχεις ήδη εξοικειωθεί με πιο δραστικές φόρμουλες, ήπιες μορφές ρετινόλης ειδικά για την περιοχή των ματιών μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανανέωσης των κυττάρων.

Μην αμελείς την αντηλιακή προστασία

Εξίσου σημαντική είναι η αντηλιακή προστασία. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόωρης γήρανσης, ειδικά γύρω από τα μάτια. Η καθημερινή χρήση αντηλιακού προσώπου, καθώς και τα γυαλιά ηλίου με σωστή προστασία UV, λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στη φωτογήρανση και την επιδείνωση των λεπτών γραμμών.

Υιοθέτησε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής

Ο επαρκής ύπνος, η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και η ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά αντανακλώνται άμεσα στο βλέμμα. Το «πόδι της χήνας» μπορεί να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασής μας, όμως με συνειδητή φροντίδα, μπορεί να εμφανιστεί όσο πιο αργά γίνεται.

