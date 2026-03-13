Τα νέα λανσαρίσματα που θα γίνουν ανάρπαστα τους επόμενους μήνες

Κάθε άνοιξη φέρνει μαζί της μια πιο φωτεινή και ανάλαφρη διάθεση, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα αρώματα που κυριαρχούν αυτήν τη σεζόν. Τα νέα αρώματα της άνοιξης 2026 δεν ακολουθούν απλώς τις κλασικές φλοράλ νόρμες, αλλά επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει «ανοιξιάτικο άρωμα». Οι ειδικοί της αρωματοποιίας μιλούν για μια εποχή όπου τα αρώματα γίνονται πιο «διάφανα», με καθαρές νότες που αγκαλιάζουν το δέρμα αντί να το καλύπτουν έντονα. Φρέσκα εσπεριδοειδή, υδάτινα florals και απαλά musk δημιουργούν την αίσθηση καθαριότητας και φυσικότητας που ταιριάζει ιδανικά στη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη. Παράλληλα, οι συνθέσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος μέσα από κρεμώδεις ή γαλακτώδεις νότες, όπως βανίλια, καρύδα και σανδαλόξυλο, που χαρίζουν ζεστασιά χωρίς να βαραίνουν το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η τάση των skin scents, αρωμάτων δηλαδή που μοιάζουν με τη φυσική μυρωδιά της επιδερμίδας, ενισχυμένη και πιο εκλεπτυσμένη. Τα απαλά musk, τα soft amber και οι μινιμαλιστικές συνθέσεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα διακριτικό αλλά εθιστικό, αντικατοπτρίζοντας τη γενικότερη ανάγκη για πιο προσωπική πολυτέλεια και αυθεντικότητα στην ομορφιά. Η νέα σεζόν δεν απορρίπτει όμως και τα φλοράλ. Οι λευκές «ανθισμένες» νότες, όπως το γιασεμί, το άνθος πορτοκαλιάς και η γαρδένια, παραμένουν πρωταγωνίστριες, αποδεικνύοντας ότι ένα λουλουδένιο άρωμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ρομαντικό και σύγχρονο.

Από airy florals μέχρι creamy gourmands και διακριτικά skin perfumes, ιδού τα νέα αρώματα της άνοιξης 2026 που αξίζει να δοκιμάσεις:

Αρώματα άνοιξη 2026: 7 must-try επιλογές

Tea Ceremony Eau De Parfum, Molton Brown-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το ξυλώδες πράσινο άρωμα ανοίγει με δροσερές, πράσινες νότες, καρδιά από γήινο matcha και πράσινο τσάι, και μια γοητευτική ξυλώδης διάσταση που μαγνητίζει τις αισθήσεις.

For Her Pure Musc Blanc Eau De Parfum Intense, Narciso Rodriguez-Απόκτησέ το εδώ

Οι νότες κορυφής από φωτεινό γιασεμί και μια μαγνητική καθαρή συμφωνία ανοίγουν το άρωμα. Οι απαλές μεσαίες νότες μιας ενισχυμένης καρδιάς μόσχου αναδεικνύονται από λευκά πέταλα λουλουδιών. Στη βάση, το ξύλο κέδρου και η βανίλια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα φωτεινό αλλά ταυτόχρονα έντονο αποτύπωμα, εμποτισμένο με ζεστασιά.

Aqua Allegoria Perle Rosa Rossa Eau de Parfum, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Οι σπινθηροβόλες νότες μαύρου φραγκοστάφυλου και lychee συναντούν τη ζουμερή, δροσερή οξύτητα του μανταρινιού. Εμπλουτισμένη με ροδόνερο, η σύνθεση αναδεικνύει τις πουδρέ πτυχές του άνθους, που ανθίζει μέσα στις musky αποχρώσεις του σανταλόξυλου.

Orphéon Eau de Toilette, Diptyque-Απόκτησέ το εδώ

Στο Orphéon Eau de Toilette, η λαμπερή φρεσκάδα του πράσινου μανταρινιού συναντά τα μούρα αρκεύθου, ενώ ο ζωντανός κέδρος αγκαλιάζεται από τη γαλήνια, καθησυχαστική στρογγυλότητα του μόσχου.

Good Girl Jasmine Absolute Eau de Parfum Absolute, Carolina Herrera-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το πλούσιο, λουλουδένιο gourmand άρωμα αναδεικνύει τον λαμπερό αισθησιασμό του γιασεμιού, συνδυάζοντάς το με μανταρίνι, μαύρο φραγκοστάφυλο, πικραμύγδαλο, toffee και tonka beans.

Les Infusions Infusion de Santal Chai Eau de Parfum, Prada-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το κομψό και αισθησιακό άρωμα που συνδυάζει κρεμώδεις νότες σανταλόξυλου με ένα ζεστό, πικάντικο ακόρντο chai. Οι φρέσκες νότες εσπεριδοειδών χαρίζουν φωτεινότητα στη σύνθεση, ενώ οι νότες musk αγκαλιάζουν το δέρμα με διακριτική κομψότητα.

Beautiful Magnolia Fleur, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Λαμπερό και φωτεινό, αυτό το άρωμα «ανθίζει» στην επιδερμίδα με χαρακτηριστικές νότες από πλούσια μανόλια, συγχορδία λαμπερής γαρδένιας και γαλήνιο κεδρόξυλο.

