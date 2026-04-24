Νήματα προσώπου: Τι είναι και ποια ακριβώς είναι τα οφέλη τους;

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για τη μη επεμβατική θεραπεία που υπόσχεται σύσφιξη και ανόρθωση του δέρματος

Η επιθυμία για ένα πιο νεανικό και σφριγηλό πρόσωπο δεν είναι κάτι νέο -όμως οι τρόποι για να το πετύχει κανείς εξελίσσονται συνεχώς. Σήμερα, όλο και περισσότερες γυναίκες στρέφονται σε λύσεις που ναι μεν κάνουν διαφορά στην όψη του προσώπου τους αλλά χαρίζουν φυσικό αποτέλεσμα, και μάλιστα χωρίς επεμβατικές διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα νήματα προσώπου έχουν κερδίσει φανατικό κοινό, κάνοντας πολλές φανατικές του lifting και του botox να αλλαξοπιστήσουν. Τι ακριβώς είναι όμως και ποια τα οφέλη τους;

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για τα νήματα προσώπου

Τι είναι;

Τα νήματα προσώπου αποτελούν μία σύγχρονη, μη επεμβατική αισθητική θεραπεία που στοχεύει στη σύσφιξη και ανόρθωση του δέρματος. Πρόκειται για ειδικά απορροφήσιμα νήματα που τοποθετούνται κάτω από την επιδερμίδα, με σκοπό να «σηκώσουν» χαλαρές περιοχές και να βελτιώσουν το περίγραμμα του προσώπου. Η μέθοδος αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Πώς λειτουργούν;

Τα νήματα δρουν με διπλό τρόπο. Αρχικά, προσφέρουν μηχανική ανόρθωση, τραβώντας απαλά το δέρμα προς τα πάνω. Παράλληλα, ενεργοποιούν τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Με την πάροδο του χρόνου, τα νήματα απορροφώνται από τον οργανισμό, αλλά το αποτέλεσμα διατηρείται λόγω της νέας δομής που έχει δημιουργηθεί στο δέρμα.

Ποια είναι τα οφέλη τους;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της θεραπείας με νήματα είναι ότι προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα. Το πρόσωπο δείχνει πιο ξεκούραστο και νεανικό, χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη, με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας κι έτσι συνήθως μπορείς να επιστρέψεις στις καθημερινές σου δραστηριότητες την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Τα νήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα σημεία, όπως τα μάγουλα, το περίγραμμα του προσώπου, ο λαιμός και τα φρύδια.

Έχουν παρενέργειες;

Παρόλο που θεωρείται ασφαλής μέθοδος, τα νήματα προσώπου μπορεί να συνοδεύονται από ήπιες παρενέργειες. Οι πιο συνηθισμένες είναι το πρήξιμο, οι μελανιές και μια αίσθηση τραβήγματος στο δέρμα τις πρώτες ημέρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί ασυμμετρία ή μόλυνση, ιδιαίτερα αν δεν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής ή αν η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Για ποιους είναι κατάλληλα;

Η θεραπεία με νήματα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που παρουσιάζουν ήπια έως μέτρια χαλάρωση και θέλουν να πετύχουν ένα διακριτικό lifting effect χωρίς χειρουργείο. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς βέβαια, τα νήαμτα δεν αντικαθιστούν ένα πλήρες λίφτινγκ προσώπου, αλλά αποτελούν μια εξαιρετική ενδιάμεση λύση.