5 κρέμες με χρώμα και υαλουρονικό οξύ για κάλυψη και ενυδάτωση

Ό,τι καλύτερο μπορείς να εντάξεις στο νεσεσέρ σου το καλοκαίρι

Οι κρέμες με χρώμα έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς, καθώς συνδυάζουν την ελαφριά κάλυψη του μέικ απ με τα οφέλη της καθημερινής περιποίησης. Ιδιαίτερα οι συνθέσεις που περιέχουν υαλουρονικό οξύ κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αφού προσφέρουν ταυτόχρονα ομοιόμορφη όψη, βαθιά ενυδάτωση και αίσθηση άνεσης στην επιδερμίδα. Αποτελούν ιδανική επιλογή για εσένα που θέλεις να συνδυάσεις makeup και skincare σε ένα βήμα, αλλά και για εσένα που δεν αγαπάς την πολύ έντονη κάλυψη και τη βαριά αίσθηση του foundation πάνω στο δέρμα κι αναζητάς μια πιο natural looking εναλλακτική.

Ιδού μερικές από τις καλύτερες κρέμες με χρώμα και υαλουρονικό που ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους, τα συστατικά τους και τα οφέλη που προσφέρουν στη επιδερμίδα:

Οι 5 καλύτερες κρέμες με χρώμα και υαλουρονικό οξύ

Luxurious Sun Care Silk Cover BB Cream with Hyaluronic Acid SPF50, Intermed-Απόκτησέ την εδώ

Η εξειδικευμένη σύνθεση, εμπλουτισμένη με Υαλουρονικό Οξύ, σφραγίζει την υγρασία της επιδερμίδας ενισχύοντας τη φυσική αναπλαστική ικανότητα του δέρματος. Χάρη στη Βιταμίνη Ε που περιέχει, προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Προλαμβάνει τη φωτογήρανση και τις δυσχρωμίες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.

Nude Skin Normal to Combination Skin Matte Finish SPF20 Tinted Cream, Mon Rêve-Απόκτησέ την εδώ

Η Nude Skin Tinted Cream σχεδιάστηκε για να προσφέρει φυσική, όμορφη επιδερμίδα με πολύ ελαφριά-διάφανη κάλυψη για ένα τέλειo nude-skin look. Εξομοιώνει τον τόνο του δέρματος, καλύπτει ελαφρές ατέλειες, θρέφει και προστατεύει από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου αφήνοντας ματ αποτέλεσμα. Είναι εμπλουτισμένη με φυτικό εναλλακτικό του υαλουρονικού οξέος, βιολογικά ενεργά συστατικά και νερό από δενδρολίβανο για ελαστική και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Water Crush Moisturizing Whipped Spf15 Tinted Day Cream, Clinea-Aπόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος και νερό αγγουριού, αυτή η κρέμα ξαναγεμίζει την επιδερμίδα με ενυδάτωση που διαρκεί. Το χρώμα της προσαρμόζεται στην επιδερμίδα και χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα και φυσικό φινίρισμα, μειώνοντας την όψη των σκούρων κηλίδων.

Vinocrush Skin Tint, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Καθώς απλώνεται, οι ενθυλακωμένες χρωστικές φυσικής προέλευσης γίνονται ένα με την επιδερμίδα, αποκαλύπτοντας μια απόλυτα ταιριαστή απόχρωση με τον τόνο της για αψεγάδιαστο και εξαιρετικά φυσικό αποτέλεσμα. Η σύνθεση περιέχει υαλουρονικό οξύ και νερό σταφυλιών, που χαρίζει ενυδάτωση στην επιδερμίδα και φωτεινό τόνο όλη την ημέρα.

Skin Illusion Tinted Moisturizer, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Η σύνθεσή της συνδυάζει την αποτελεσματικότητα του μακιγιάζ με την περιποίηση της επιδερμίδας: από την πρώτη εφαρμογή, μειώνει την εμφάνιση πόρων, λεπτών γραμμών και ρυτίδων, ενώ με συνεχή χρήση, η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία, πιο γεμάτη και πιο φωτεινή. Περιέχει πάνω από 80% οργανικά ενεργά συστατικά, 94% βάση περιποίησης με υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους για βαθιά ενυδάτωση, SPF25 και το Clarins Anti-Pollution Complex για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.