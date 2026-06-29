Για να νιώθεις πιο άνετα με τις φούστες και τα σορτς σου

Μήπως οι ευρυαγγείες και οι δυσχρωμίες δεν σου επιτρέπουν να χαρείς τα shorts και τα sundresses σου τώρα το καλοκαίρι; Δεν υπάρχει λόγος. Χωρίς τη βαριά αίσθηση του μακιγιάζ και χωρίς τη δέσμευση ενός self-tan, μία κρέμα σώματος με χρώμα μπορεί να δώσει τη λύση, λειαίνοντας οπτικά το δέρμα, καμουφλάροντας τυχόν ατέλειές του και αναδεικνύοντας τη λάμψη του με τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο. Ιδού εκείνες που αξίζουν σίγουρα μια θέση στη ρουτίνα σου:

Κρέμα σώματος με χρώμα: 5 επιλογές για ομοιόμορφη και λαμπερή επιδερμίδα

Let's Sparkle, Avgerinos Cosmetics

Αυτό το μοναδικό bronzer σώματος και προσώπου προσφέρει ηλιοκαμένη και λαμπερή όψη χωρίς τα επιβλαβή αποτελέσματα του ήλιου. Καμουφλάρει μικροατέλειες, μειώνει οπτικά την κυτταρίτιδα και κάνει τη σιλουέτα να δείχνει πιο τονωμένη, πιο λεπτή.

Aegean Bronze Luminous Body Perfecter, KORRES

Αυτή η ενυδατική mousse σώματος χαρίζει λάμψη στο δέρμα, καμουφλάροντας τυχόν ατέλειες όπως λεπτές γραμμές και κηλίδες, ενώ παράλληλα συσφίγγει το δέρμα χαρίζοντας του μια λαμπερή όψη.

CC Body, Erborian

Το CC BODY ενυδατώνει το δέρμα αφήνοντάς το πιο απαλό και εμφανώς πιο λείο. Οι ενθυλακωμένες χρωστικές ουσίες λιώνουν όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα, αποκαλύπτοντας ένα μπρονζέ αποτέλεσμα που τελειοποιεί την όψη του ανοιχτόχρωμου δέρματος, ενώ φωτίζουν και εξομαλύνουν τα πιο σκουρόχρωμα δέρματα.

Supermodel Body Highlighter, Charlotte Tilbury

Το My Supermodel Body Highlighter ενυδατώνει και χαρίζει τέλεια γυαλιστερή λάμψη μέσα σε λίγα λεπτά, κάνοντας την επιδερμίδα του σώματος να δείχνει μοναδικά ηλιοκαμένη.

Glow Redstone Power Body Lotion Bronzing Shimmer, Garden

Πλούσια σε θρεπτικά έλαια, βιταμίνες και μαλακτικά συστατικά, αυτή η body lotion χαρίζει ενυδάτωση και ελαστικότητα στην επιδερμίδα. Χάρη στη φόρμουλα με τα ιριδίζοντα μικροσωματίδια, η επιδερμίδα αποκτά μια λαμπερή μπρονζέ όψη και εφέ μαυρίσματος.