Αυτά είναι τα αρώματα με τη μεγαλύτερη διάρκεια

Οι νότες που μένουν στην επιδερμίδα για ώρες

Όλες θέλουμε ένα άρωμα που να μας συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να χρειάζεται να το ανανεώνουμε συνέχεια. Όλες αναζητούμε εκείνη την εσάνς που θα γίνει η υπογραφή μας και θα κάνει τους πάντες να ρωτάνε τι φοράμε. Fun fact όμως, η διάρκεια ενός αρώματος δεν εξαρτάται μόνο από τη συγκέντρωσή του ή την τιμή του, αλλά κυρίως από τις νότες που περιέχει. Ποια είναι λοιπόν τα αρώματα με μεγαλύτερη διάρκεια;

Αρώματα με μεγαλύτερη διάρκεια: Οι νότες που πρέπει να αναζητήσεις

Στην αρωματοποιία, οι νότες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τις νότες κορυφής, τις μεσαίες νότες και τις νότες βάσης. Οι τελευταίες είναι αυτές που παραμένουν περισσότερο στην επιδερμίδα και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» ολόκληρη η σύνθεση. Οι πιο ανθεκτικές νότες βάσης είναι οι ξυλώδεις, οι κεχριμπαρένιες και οι ανατολίτικες. Χάρη στα μεγαλύτερα και βαρύτερα αρωματικά μόριά τους, εξατμίζονται πιο αργά και μπορούν να διαρκέσουν ακόμη και πάνω από 10 ώρες. Ιδού ποιες νότες αξίζει να αναζητήσεις στην επόμενη αρωματική αγορά σου:

Ξυλώδεις νότες

Τα ξύλα είναι μεταξύ των νοτών που θα πρέπει να έχεις στο ραντάρ σου. Το σανδαλόξυλο προσφέρει μια απαλή, κρεμώδη αίσθηση, ενώ ο κέδρος χαρίζει καθαρότητα και κομψότητα. Το πατσουλί αποτελεί επίσης μία από τις πιο ανθεκτικές πρώτες ύλες στην αρωματοποιία, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην επιδερμίδα και στα ρούχα.

Βανίλια και κεχριμπάρι

Η βανίλια δεν είναι μόνο γλυκιά και αισθησιακή, αλλά και ιδιαίτερα σταθερή ως αρωματικό συστατικό. Συνδυάζεται συχνά με κεχριμπάρι, δημιουργώντας ζεστές και πολυτελείς συνθέσεις που παραμένουν αισθητές για πολλές ώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά βραδινά και χειμερινά αρώματα βασίζονται σε αυτές τις νότες.

Μόσχος

Ο μόσχος χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε κατηγορία αρωμάτων, καθώς λειτουργεί σαν φυσικός «σταθεροποιητής». Προσφέρει καθαρή, πουδρένια αίσθηση και βοηθά τις υπόλοιπες νότες να διαρκέσουν περισσότερο πάνω στην επιδερμίδα.

Oud

Το oud θεωρείται μία από τις πιο πολύτιμες πρώτες ύλες στην αρωματοποιία. Διαθέτει έντονο, βαθύ και πολυτελές χαρακτήρα, ενώ μπορεί να παραμείνει αισθητό για περισσότερες από 12 ώρες, γεγονός που εξηγεί για το συναντάμε συχνά σε niche και luxury αρώματα.

Editor's Note: Εκτός από τις νότες, σημαντικό ρόλο παίζει και η συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων. Ένα Eau de Parfum περιέχει υψηλότερο ποσοστό αρωματικών συστατικών σε σχέση με ένα Eau de Toilette, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη διάρκειά του.