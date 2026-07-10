Τα τρικς που χρησιμοποιούν οι celebrities και οι pros on set

Όλες έχουμε κυτταρίτιδα -από τις πιο αθλητικές κι αδύνατες, μέχρι τις πιο juicy. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπεσαι ή να νιώθεις άσχημα, αφού δεν σχετίζεται ούτε με τη φυσική κατάσταση, ούτε με τα κιλά, ούτε με την έλλειψη προσωπικής φροντίδας. Ωστόσο αν καμουφλάροντάς την, θα νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα χαρείς να μάθεις ότι υπάρχουν τρόποι να την κρύψεις. Ιδού τα τρικς που χρησιμοποιούν οι pros σε φωτογραφίσεις:

Πώς να κρύψω την κυτταρίτιδα

Το μεγαλύτερο μυστικό είναι η σωστή ενυδάτωση. Μια καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα αντανακλά καλύτερα το φως, δείχνει πιο απαλή και οι ανομοιομορφίες γίνονται λιγότερο εμφανείς. Επίλεξε μια πλούσια λοσιόν σώματος ή ένα body butter και κάνε απαλό μασάζ με ανοδικές κινήσεις, δίνοντας έμφαση στους μηρούς και τους γλουτούς, έτσι ώστε να ενεργοποιήσεις προσωρινά τη μικροκυκλοφορία και χαρίσεις μια πιο «γεμάτη» όψη στην επιδερμίδα σου.

Το απόλυτο beauty hack των makeup artists, όμως, είναι οι κρέμες σώματος με λάμψη. Οι ιριδίζουσες body lotions περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια που αντανακλούν το φως, δημιουργώντας ένα soft-focus εφέ στην επιδερμίδα και κάνοντας την όψη φλοιού πορτοκαλιού λιγότερο εμφανή.

Αν θέλεις ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δοκίμασε body oils με διακριτικό shimmer ή γκλίτερ. Η σατινέ τους υφή αγκαλιάζει το δέρμα, χαρίζοντας φυσική λάμψη και κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία και σφριγηλή. Είναι ιδανική επιλογή για βραδινές εμφανίσεις ή για στιγμές που θέλεις τα πόδια και οι ώμοι σου να ξεχωρίζουν.

Ένα ακόμη αγαπημένο trick των pros είναι τα body bronzers. Πρόκειται για προϊόντα που λειτουργούν σαν makeup σώματος, εξομαλύνοντας οπτικά τον τόνο της επιδερμίδας. Καλύπτουν ελαφριές δυσχρωμίες, μικρές ατέλειες και χαρίζουν ομοιόμορφο χρώμα, ενώ σε συνδυασμό με ένα προϊόν λάμψης δημιουργούν ένα άψογο αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό ακόμη και σε κοντινή απόσταση.