Τα pedis που πρέπει να δεις πριν φύγεις για διακοπές

Τα όμπρε νύχια ποδιών είναι η απόλυτη απόδειξη ότι ακόμη και οι πιο διακριτικές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα καλοκαιρινό look. Οι απαλές χρωματικές διαβαθμίσεις χαρίζουν ένα κομψό και μοντέρνο αποτέλεσμα, ενώ προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για να πειραματιστείς με τις αγαπημένες σου αποχρώσεις.

Από ρομαντικούς συνδυασμούς σε ροζ και nude τόνους μέχρι sunset-like συνδυασμούς με πορτοκαλί, κοραλλί και φούξια ή δροσερές αποχρώσεις του γαλάζιου που θυμίζουν θάλασσα, υπάρχουν πραγματικά αμέτρητοι τρόποι να υιοθετήσεις το εν λόγω looks=, έτσι ώστε να ταιριάζει στο στιλ σου, αλλά και στην εκάστοτε περίσταση. Ολοκλήρωσε το pedi σου με ένα glossy top coat για μεγαλύτερη διάρκεια στο πεντικιούρ σου, αλλά και έξτρα λάμψη, ή εναλλακτικά πέρασε από πάνω μια chrome powder για ένα glazed donut effect. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις ένα κομψό και σίγουρα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Από μίνιμαλ ντεγκραντέ σχέδια μέχρι πιο τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω σου, ιδού τα ωραιότερα looks με όμπρε νύχια ποδιών για να διαλέξεις:

Όμπρε νύχια ποδιών: 7 looks για να διαλέξεις

French

Sunset

Nude

Ocean

Soft Pink

Pink & Orange

Hot Pink