Τα body mist με γκλίτερ που θα κάνουν τις βραδινές σου εμφανίσεις (ακόμα) πιο εντυπωσιακές

Το απόλυτο must του καλοκαιρινού νεσεσέρ

Ξέρεις τι είναι καλύτερο από ένα απλό body mist; Ένα body mist με γκλίτερ. Συνδυάζοντας το δροσερό άρωμα με διακριτικά φωτεινά σωματίδια, είναι το απόλυτο summer must-have που θα χαρίσει στην επιδερμίδα σου αυτήν την πολυπόθετη λαμπερή, sun-kissed όψη, που όλες θέλουμε τώρα το καλοκαίρι.

Εκτός από τη διακριτική τους λάμψη, τα body mists ξεχωρίζουν για την ανάλαφρη υφή τους, που δεν αφήνει λιπαρότητα και ανανεώνει την επιδερμίδα κάθε φορά που τα ψεκάζεις. Με νότες από λουλούδια, καραμέλα, καρύδα και τροπικά φρούτα, αρωματίζουν διακριτικά την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα την ενυδατώνουν. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από το σώμα, και στα μαλλιά. Είναι ιδανικά για χρήση μετά την παραλία, πριν από μια βραδινή έξοδο ή όποτε θέλεις να δώσεις λίγη έξτρα λάμψη στα χέρια, τα πόδια, τους ώμους και το ντεκολτέ σου, προκειμένου να κάνεις την εμφάνισή σου πιο εντυπωσιακή.

Από διακριτικό ροζ/ασημί μέχρι πιο έντονο μπρονζέ shimmer, υπάρχει ένα body mist με γκλίτερ για κάθε στιλ και κάθε τόνο επιδερμίδας. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές της αγοράς που θα χαρίσουν στο σώμα σου λάμψη, άρωμα και μια έξτρα δόση καλοκαιρινής πολυτέλειας:

Τα καλύτερα body mist με γκλίτερ

The PinkDust Glow Body Mist, Little Secrets

Με νότες από βανίλια, ορχιδέα και καραμέλα, αυτό το mist αρωματίζει ελαφριά την επιδερμίδα, ενώ την ενυδατώνει σε βάθος και την περιποιείται χαρίζοντάς της πιο όμορφη καλοκαιρινή λάμψη.

Bare Vanilla Shimmer, Victoria's Secret

Το σπρέι σώματος Victoria's Secret Bare Vanilla Shimmer αφήνει το δέρμα εκπληκτικά αρωματισμένο, δίνοντάς σου νέα δόση ενέργειας και αυτοπεποίθησης οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

The Ritual of Sakura Shimmering Body Spray, The Rituals

Αυτό το mist αρωματίζει απαλά την επιδερμίδα με νότες από άνθη κερασιάς, ενώ παράλληλα της χαρίζει αστραφτερή λάμψη.

Hair & Body Mist Shimmering Royal Jelly, Messinian Spa

Το Hair & Body Mist Shimmering Royal Jelly διαθέτει ένα υπέροχο άρωμα, που θα ανυψώσει τις αισθήσεις σου, κι ένα χρυσαφένιο παράγοντα που θα κάνει το δέρμα και τα μαλλιά σου να λάμπουν.

Glow Golden Secret Body Mist Gold Shimmer, Garden

Το Glow Golden Secret Body Mist Gold Shimmer δημιουργεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα φυσικής λάμψης μακράς διάρκειας στην επιδερμίδα, την οποία και αρωματίζει με μια σαγηνευτική φρουτώδη και γλυκιά συμφωνία, με νότες από βατόμουρo, καραμέλα, βανίλια και χαλαρωτικό musk.