Πώς να αντιμετωπίσεις τις βαθιές ρυτίδες στο μεσόφρυο μετά τα 50

Κι όμως υπάρχει τρόπος

Το μεσόφρυο είναι μία από εκείνες τις περιοχές του προσώπου όπου ο χρόνος και οι καθημερινές εκφράσεις αφήνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις όταν συνοφρυώνεσαι, η έκθεση στον ήλιο και η φυσική μείωση κολλαγόνου και ελαστικότητας κάνουν τις γραμμές ανάμεσα στα φρύδια πιο έντονες με τα χρόνια. Μετά τα 50, μπορεί να έχουν γίνει πλέον αρκετά βαθιές ώστε να φαίνονται ακόμη και όταν το πρόσωπο είναι χαλαρό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βελτιώσεις την όψη τους. Με τη σωστή φροντίδα και, όταν χρειάζεται, τη βοήθεια ενός ειδικού, μπορείς να κάνεις την περιοχή να δείχνει πιο λεία και ξεκούραστη.

Βαθιές ρυτίδες στο μεσόφρυο: Η σωστή αντιμετώπιση μετά τα 50

Μην ξεχνάς το καθημερινό SPF

Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη όταν ο στόχος σου είναι να περιορίσεις την περαιτέρω φωτογήρανση. Η υπεριώδης ακτινοβολία συμβάλλει στη διάσπαση του κολλαγόνου και της ελαστίνης, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες ρυτίδες να γίνονται πιο εμφανείς. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεις κάθε πρωί ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με υψηλό δείκτη προστασίας σε ολόκληρο το πρόσωπο, χωρίς φυσικά να ξεχνάς την περιοχή ανάμεσα και πάνω από τα φρύδια.

Βάλε τα ρετινοειδή στη ρουτίνα σου

Τα ρετινοειδή είναι από τα πιο μελετημένα συστατικά για τη βελτίωση της όψης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Η ρετινόλη, ειδικότερα, μπορεί με συστηματική χρήση να υποστηρίξει την ανανέωση της επιδερμίδας και να συμβάλει στη βελτίωση της υφής της. Αν δεν την έχεις χρησιμοποιήσει ξανά, ξεκίνησε σταδιακά, εφαρμόζοντας μικρή ποσότητα μερικές φορές την εβδομάδα και αυξάνοντας τη συχνότητα (αλλά και την περιεκτικότητα) ανάλογα με την ανοχή της επιδερμίδας σου.

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Ναι οκ, οι βαθιές ρυτίδες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν με μία ενυδατική κρέμα, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι η σωστά ενυδατωμένη επιδερμίδα δείχνει πάντα πιο λεία και «γεμάτη». Αναζήτησε μια σύνθεση με υαλουρονικό οξύ και ceramides, και χρησιμοποίησέ την συστηματικά, έτσι ώστε ο επιδερμικός φραγμός να παραμένει σε καλή κατάσταση και η επιδερμίδα σου να δείχνει όσο το δυνατόν πιο φρέσκια και «γεμάτη».

Δώσε προσοχή στις εκφράσεις σου

Το συνεχές συνοφρύωμα συμβάλλει με τον χρόνο στη δημιουργία και εμβάθυνση των λεγόμενων δυναμικών ρυτίδων. Δεν χρειάζεται φυσικά να σταματήσεις να εκφράζεσαι, αλλά μπορείς να παρατηρείς πόσο συχνά σφίγγεις ασυναίσθητα το μέτωπο και το μεσόφρυο. Αν εργάζεσαι πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη, για παράδειγμα, έλεγξε αν συνοφρυώνεσαι επειδή κουράζονται τα μάτια σου ή επειδή δεν βλέπεις καλά κι ενδεχομένως χρειάζεσαι γυαλιά μυωπίας ή πρεσβυωπίας.

Δοκίμασε μια δραστική θεραπεία

Όταν οι ρυτίδες στο μεσόφρυο είναι βαθιές και παραμένουν εμφανείς ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, οι καλλυντικές λύσεις δεν αρκούν. Σε αυτή την περίπτωση, ένας δερματολόγος ή πλαστικός χειρουργός μπορεί να αξιολογήσει την περιοχή και να σου προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. Μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι η βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το μπότοξ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τις δυναμικές ρυτίδες του μεσοφρύου, μειώνοντας προσωρινά τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων μυών.