5 νέα body mist που θα φοράς όλο τον Σεπτέμβριο

Ανάλαφρα, «ζεστά» και εκλεπτυσμένα

Καθώς το φινάλε του καλοκαιριού πλησιάζει, σιγά-σιγά δεν αλλάζει μόνο η γκαρνταρόμπα, αλλά και η αρωματική μας διάθεση. Τα ανάλαφρα, δροσερά body mists με εσπεριδοειδή, τροπικά φρούτα και salty νότες που πρωταγωνίστησαν τους προηγούμενους μήνες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο ζεστές και σοφιστικέ συνθέσεις.

Για το φθινόπωρο, οι νέες προτάσεις συνδυάζουν νότες από κρεμώδη βανίλια, tonka, ξυλώδεις νότες, musk και πιο ώριμες gourmand συμφωνίες, ενώ δεν λείπουν «οι σκοτεινότερες» φρουτώδεις πινελιές, όπως το δαμάσκηνο και το black cherry. Είναι αρκετά ανάλαφρα για να τα ψεκάζεις γενναιόδωρα και να τα ανανεώνεις μέσα στην ημέρα, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και μέρος της fragrance layering regime σου.

Από ζεστά gourmand αρώματα που θυμίζουν φρεσκοψημένο γλυκά μέχρι πιο συνθέσεις που αφήνουν ένα διακριτικό, clean πέπλο στην επιδερμίδα, αυτά είναι τα body mists που αξίζει να εντάξεις στην perfume wardrobe σου πριν μπει επίσημα το φθινόπωρο:

Τα ωραιότερα νέα φθινοπρωινά body mist

Born In Roma Caramel Crush Hair & Body Mist, Valentino-Απόκτησέ το εδώ

Το Born in Roma Hair & Body Mist Caramel Crush είναι ένα απολαυστικό gourmand άρωμα με νότες καραμελωμένου toffee, που αποκαλύπτει ένα νέο τελετουργικό αρωματισμού εμπνευσμένο από την ιταλική Dolce Vita.

Allover Body Mist Vanilla Flowers, Fenty Skin-Απόκτησέ το εδώ

Η βανίλια Ταϊτής και η ορχιδέα βανίλιας συνδυάζονται με τον απαλό μόσχο και τα γλυκά ξύλα για ένα τέλειο μίγμα αισθησιασμού και απαλότητας που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Honey Dewy Mist, Gisou-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με νερό μελιού Mirsalehi, αυτό το το mist ενυδατώνει, δροσίζει και αρωματίζει απαλά τα μαλλιά και το σώμα με νότες από νέκταρ μελιού, γάλα βανίλιας και λευκό μόσχο.

Pistach Deli Perfume Mist, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το fruity gourmand άρωμα συνδυάζει το μεσογειακό φιστίκι, την κρεμώδη βανίλια και το απολαυστικό αμύγδαλο με το γλυκό marshmallow.

Brumes du Maroc Hair & Body Fragrance Mist Ambiance de Plage, Moroccanoil-Απόκτησέ το εδώ

Θερμό και αναζωογονητικό, το Ambiance de Plage θυμίζει μια εξωτική απόδραση στην παραλία με νότες από πέταλα γαρδένιας, τριμμένη καρύδα και ανανά. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικό Έλαιο Argan και Βιταμίνη Ε που θρέφει και ενυδατώνει, ενώ ταυτόχρονα περιέχει τεχνολογία απορρόφησης των ακτινών UV για προστασία και διατήρηση της υγείας των μαλλιών.