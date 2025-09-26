Ο Ντι Κάπριο ήθελε να μείνει μακριά από τα ρομάντζα

Απ' το μικρό διαμέρισμα στο Ανατολικού Λος Άντζελες στα μεγαλύτερα στούντιο, η ζωή του παιδιού με το «περίεργο όνομα» που κατέκτησε την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία

Καλώς ήρθατε στο Λος Άντζελες, στην πόλη που γεννήθηκε το αμερικάνικο όνειρο και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στο μέρος όπου εκτυλίσσεται η ιστορία του καταξιωμένου σταρ που μετρά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του μπροστά από τις κάμερες, παρά από πίσω.

Πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις κορυφαίες ταινίες του σύγχρονου σινεμά, έγινε αφίσα στα εφηβικά δωμάτια της δεκαετίας του ’90, έχτισε μια πορεία με τα ναι, αλλά και πολλά όχι και τελικά έπαιξε σε ταινίες - ορόσημα που καταγράφηκαν στην κληρονομιά του Χόλιγουντ. Τελευταία του δουλειά, το φιλμ «Μια Μάχη μετά την Άλλη» που παίζεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους και για πολλούς θεωρείται ένα από τα αδιαφιλονίκητα αριστουργήματα της χρονιάς.

Τι έλεγε και τι έκανε από τα πρώτα χρόνια του, ο 50χρονος σήμερα Ντι Κάπριο και έφτασε να έχει μια λαμπερή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες;

