Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε διπλωματικά για τη σχέση του με τους γονείς του - “Ο κόσμος πάντα θα λέει ανοησίες"

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ρωτήθηκε πρώτη φορά για την απόσταση που έχει κρατήσει τους τελευταίους μήνες από τους γονείς του, όμως δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

Το σίριαλ των Μπέκαμ πιθανολογούμε πως, μάλλον, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και μερικούς μήνες, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, με τις διεθνείς lifestyle ιστοσελίδες να κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους. Παρά τη δημοφιλία της οικογένειας, κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά τι πραγματικά συνέβη μεταξύ τους και οδήγησε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη Νίκολα Πελτζ να πάρουν αποστάσεις.

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας μίλησε στη Daily Mail, για πρώτη φορά μετά τη ρήξη που έχει υπάρξει στη σχέση με την οικογένειά του, και παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε γι’ αυτό το θέμα, ο ίδιος θέλησε να απαντήσει διπλωματικά, κρατώντας την ιδιωτική ζωή του, ιδιωτική. Αντίθετα, αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στη σύζυγό του, επισημαίνοντας ότι στέκεται συνεχώς στο πλευρό του και τον στηρίζει. «Εγώ κι εκείνη κάνουμε απλώς το δικό μας, κρατάμε χαμηλούς τόνους και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι», είπε αρχικά ο σεφ.

Brooklyn Beckham breaks silence on family feud https://t.co/dTGua1mSd0 pic.twitter.com/zgczXp8FbM — Page Six (@PageSix) September 24, 2025

Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει σε όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό για τη σχέση του με τους γονείς του, ο ίδιος αρκέστηκε απλώς να σχολιάσει: «Ο κόσμος πάντα θα λέει ανοησίες». Πηγές από το περιβάλλον των Μπέκαμ έχουν επιβεβαιώσει πως ο γιος τους έχει απομακρυνθεί, χωρίς, ωστόσο να γίνεται ξεκάθαρος ο λόγος.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει σε αγώνες γκολφ, ωστόσο, όπως είπε, σκοπεύει σύντομα να επιστρέψει στο Λος Άντζελες, εκεί όπου βρίσκεται η βάση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. «Άφησα τη γυναίκα μου μόνη με τα τέσσερα σκυλιά μας, οπότε πρέπει να γυρίσω για να βοηθήσω και να επιστρέψω στη δουλειά».

Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Απρίλιο είχε δει το φως της δημοσιότητας η είδηση πως ο αδερφός του Μπρούκλιν, Ρομέο, είναι σε σχέση με την πρώην κοπέλα του, Κιμ Τέρνμπουλ. Σύμφωνα με τις φήμες, αυτό είχε δυσαρεστήσει έντονα τον Μπρούκλιν, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει, αν αυτό το περιστατικό αποτέλεσε αιτία ή αφορμή για την εξέλιξη στη σχέση του με την οικογένειά του.