Μπρούκλιν Μπέκαμ & Νίκολα Πλετς ανανέωσαν τους όρκους τους - Παραμένει η κρίση στη σχέση τους με τους Μπέκαμ

Το ζευγάρι φαίνεται πως έχει κρατήσει αποστάσεις από την οικογένεια Μπέκαμ, γεγονός που έχει προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η οικογένεια Μπέκαμ έχει χωριστεί στα δύο τους τελευταίους μήνες, με τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πλετς, να έχουν κρατήσει τις αποστάσεις τους. Το ζευγάρι - που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2022, μετά από τρία χρόνια σχέσης - φαίνεται πως έχει έρθει σε ρήξη με το οικογενειακό περιβάλλον εκείνου, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Μπρούκλιν διαφωνεί κάθετα με την απόφαση του αδερφού του, Ρομέο, να κάνει σχέση με την Κιμ Τέρνμπουλ, με την οποία ο ίδιος είχε ένα σύντομο ειδύλλιο στο παρελθόν. Όπως ξεκαθαρίζεται, ο Μπρούκλιν δεν ζηλεύει τη σχέση τους - αφού δεν έχει μάτια γι’ άλλη πέρα από τη Νίκολα - ωστόσο ανησυχεί για τις προθέσεις της Κιμ Τέρνμπουλ, που έβαλε ξανά στο στόχαστρο κάποιον Μπέκαμ.

Οι προβληματισμοί του Μπρούκλιν, ωστόσο, δεν γίνονται αποδεκτοί από τον Ρομέο, γεγονός που έχει χωρίσει την οικογένεια στα δύο. Αυτός είναι και ο λόγος που εκείνος και η σύζυγός του απουσίαζαν από το μεγάλο πάρτι για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, στο οποία έδωσε το «παρών» η Κιμ Τέρνμπουλ συνοδευόμενη από τον Ρομέο.

Πρόσφατα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πλετς πήραν την απόφαση να ανανεώσουν τους όρκους τους, γιορτή από την οποία απουσίαζαν οι Μπέκαμ. Οι δύο τους είναι πολύ υποστηρικτικοί και φροντιστικοί μεταξύ τους, λειτουργώντας σαν μια δυνατή και ενωμένη ομάδα. «Είναι μια στιγμή για να γιορτάσουν την αγάπη και τη δέσμευσή τους και να δημιουργήσουν μια ουσιαστική ανάμνηση μαζί», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στο «Us Weekly» στις 2/8, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η τελετή ανανέωσης των όρκων.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz proved their commitment to each other by renewing their vows. https://t.co/TnvRE39TAX

— Us Weekly (@usweekly) August 3, 2025