Η Κάιλι Τζένερ αποφάσισε ότι είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού, συνδυάζοντας το μικροσκοπικό μπικίνι της με μια τιάρα.

Αν υπάρχει μία celebrity που ξέρει πώς να κάνει ακόμη και το πιο απλό μπικίνι να μοιάζει με statement εμφάνιση, αυτή είναι η Κάιλι Τζένερ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη τα πιο συνηθισμένα αξεσουάρ παραλίας και να προσθέσει στο look της κάτι που σίγουρα δεν περίμενες: μια αστραφτερή τιάρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κάιλι μοιράστηκε στο Instagram μερικές φωτογραφίες και selfies από την πισίνα, όπου απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι. Το look θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό summer outfit, αν δεν υπήρχε η λαμπερή κορόνα που φόρεσε στο κεφάλι της. Η τιάρα ήταν διακοσμημένη με μαύρα στρας και είχε στο κέντρο της ένα μεγάλο charm σε σχήμα καρδιάς. Και κάπως έτσι, ένα απλό bikini look απέκτησε αμέσως princess αισθητική.

Instagram

Το μαύρο μπικίνι που άφησε ελάχιστα στη φαντασία

Το μαγιό της Κάιλι ήταν ιδιαίτερα μικροσκοπικό, ακολουθώντας τη διάθεση των πιο τολμηρών beachwear looks που έχει επιλέξει κατά καιρούς. Το πάνω μέρος ήταν ένα τριγωνικό bikini top με δύο πολύ λεπτά κορδόνια, ενώ το κάτω μέρος είχε εξαιρετικά χαμηλή μέση και μακριά κορδόνια στα πλαϊνά.

Αν θέλεις, λοιπόν, να δώσεις στο κλασικό μαύρο μπικίνι μια πιο sexy και σύγχρονη διάθεση, η Κάιλι σου δίνει μια αρκετά ξεκάθαρη ιδέα. Κράτησε το μαγιό minimal και άφησε τα αξεσουάρ να κάνουν όλη τη δουλειά. Η ίδια ολοκλήρωσε το look με ασημένια πέδιλα με τακούνι, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται να κρατά έναν custom αναπτήρα, πάνω στον οποίο υπάρχει τυπωμένη μια φωτογραφία της. Γιατί, αν πρόκειται να κάνεις statement, γιατί να σταματήσεις στα βασικά;

Η Κάιλι Τζένερ δεν σταμάτησε στα μαύρα

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι μόνο μία από τις πολλές εντυπωσιακές bikini στιγμές που μας έχει χαρίσει η Κάιλι Τζένερ αυτό το καλοκαίρι. Σε πρόσφατο ταξίδι της στα Turks and Caicos, η ίδια φόρεσε μια σειρά από statement μαγιό, ανάμεσά τους και ένα snakeskin μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό κολιέ γεμάτο διαμάντια.

Λίγο νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε δώσει μια πιο edgy εκδοχή στο διαχρονικό μαύρο μπικίνι, επιλέγοντας ένα δερμάτινο σετ με top που είχε βαθύ ντεκολτέ και σούρες. Το συνδύασε με cropped crochet cover-up, woven tote bag και διάφανα flip-flops με κόκκινες λωρίδες.

Instagram

Και αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις εμφανίσεις, είναι ότι η Κάιλι δεν φοβάται να πειραματιστεί. Από το snakeskin μέχρι το δέρμα και τώρα την αστραφτερή τιάρα, αντιμετωπίζει το μπικίνι σαν βάση για ένα ολοκληρωμένο fashion look.