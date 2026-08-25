Μετά από δύο χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο Δημήτρης Κόκοτας "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ο τραγουδιστής και γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show "J2US". Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 .Ήταν Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, επιχειρηματίας και γιος του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

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