Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Η Ντόλι Πάρτον αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της country μουσικής

Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες στην ιστορία της country μουσικής, που ήταν επίσης ιδιαίτερα αγαπητή για το φιλανθρωπικό της έργο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, στο Instagram. «Φάνταζομουν πόσο βαριά θα ήταν αυτή η στιγμή, αλλά μόνο τώρα το συνειδητοποιώ πραγματικά. Είναι μεγάλη μου τιμή - μια τιμή που συνοδεύεται από απέραντη υπερηφάνεια αλλά και βαθιά θλίψη».

Η Ντόλι Πάρτον έγραψε σε μία μόλις ημέρα δύο από τα σπουδαιότερα τραγούδια του 20ού αιώνα - το Jolene και το I Will Always Love You. Η χαρισματική φωνή της ήταν ιδιαίτερη, καθαρή και δυναμική.

Από έναν τεράστιο κατάλογο εκατοντάδων τραγουδιών, η Ντόλι Πάρτον κατέκτησε το ρεκόρ των 25 τραγουδιών που έφτασαν στο Νο 1 των αμερικανικών country charts, ενώ 47 άλμπουμ της βρέθηκαν στο Top 10 της country μουσικής. Κατάφερε επίσης να περάσει στον χώρο της pop με το “9 to 5”, που έγινε Νο 1 στις ΗΠΑ το 1980.

Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, διέπρεψε και ως ηθοποιός, κερδίζοντας δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα για τις ερμηνείες της. Επιπλέον, το φιλανθρωπικό της πρόγραμμα Imagination Library, με στόχο την ενίσχυση της παιδικής φιλαναγνωσίας, έχει προσφέρει περισσότερα από 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά.

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, σε μια ξύλινη καλύβα ενός δωματίου στο Τενεσί. Ήταν το τέταρτο παιδί μιας μητέρας που θα αποκτούσε συνολικά 12 παιδιά μέχρι την ηλικία των 35 ετών, και ενός πατέρα που εργαζόταν ως αγρότης και εργάτης στις κατασκευές.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της, το Coat of Many Colours, αναφερόταν στα ρούχα που της έφτιαχνε η μητέρα της από κομμάτια υφάσματος. Η πρώτη της κιθάρα ήταν αυτοσχέδια, φτιαγμένη από ένα μαντολίνο με χορδές μπάσου. Η πρώτη της κανονική κιθάρα τής χαρίστηκε από τον θείο της όταν ήταν οκτώ ετών.

Ξεκίνησε τραγουδώντας στην εκκλησία, εμφανίστηκε στην τοπική τηλεόραση σε ηλικία 10 ετών και ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο στα 13. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry, τη θρυλική μουσική σκηνή του Νάσβιλ που βρίσκεται στην καρδιά της country μουσικής. Την παρουσίασή της έκανε ο Τζόνι Κας.

«Πάντα πίστευα ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλά και ονειρευόμουν ότι θα πήγαιναν καλά ακόμη και πριν τελειώσω το σχολείο. Πάντα ήθελα να γίνω σταρ. Μου φαινόταν κάτι απολύτως φυσικό», είχε πει αργότερα.

Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ και ξεκίνησε το τραγούδι. Την επόμενη χρονιά υπέγραψε συμβόλαιο και αρχικά προσπάθησαν να την προωθήσουν ως pop τραγουδίστρια, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Όταν όμως της επέτρεψαν να στραφεί στην country μουσική, σημείωσε δύο συνεχόμενες επιτυχίες και κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, Hello, I’m Dolly.

Το 1966 παντρεύτηκε τον Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε το 2025. Το ζευγάρι είχε ανανεώσει τους όρκους του το 2016, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια γάμου.