H Bridal Designer Christianna Douma έχει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν το custom-made νυφικό σου

Ζητήσαμε από εσάς να μας στείλετε τις απορίες σας για τη δημιουργία νυφικού και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να τις απαντήσει.

Οι μέλλουσες νύφες έχουν – μεταξύ άλλων – να αντιμετωπίσουν και ένα ακόμη δίλημμα: Να ράψω νυφικό ή να αγοράσω έτοιμο; Και ενώ αυτή είναι μια απάντηση που μπορούν φαινομενικά οι ίδιες οι συνθήκες να τη δώσουν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο να μην ταιριάζει απόλυτα μια δημιουργία νυφικού από το μηδέν, για εμάς, φτιαγμένο στα μέτρα και στο γούστο μας. Ακόμη και αν ο γάμος είναι μακριά, αν είμαστε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή πολλά ακόμα περιστατικά που θα μας οδηγούσαν στην «εύκολη» λύση, πια το bridal design μπορεί να μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή επιλογή όποια και αν είναι η συνθήκη και μάλιστα μια επιλογή που είναι μόνο δική μας και μόνο για εμάς. Ειδικά αν αυτή γίνεται πραγματικότητα μέσα από designers που προσφέρουν την τέχνη και τη ψυχή τους στην κάθε δημιουργία τους. Μια από αυτές είναι και η Christianna Douma.





Η Christianna Douma είναι μια από τις πιο αγαπημένες μας σχεδιάστριες νυφικών για τις σύγχρονες νύφες καθώς συνδυάζει την τέχνη της δημιουργίας νυφικού με το ταλέντο να «διαβάζει» τη νύφη και να δημιουργεί πάνω της κάτι εντελώς μοναδικό. Στο ατελιέ της δε θα βρούμε μόνο ένα στιλ νυφικού, καθώς θέλει να μιλήσει στην καρδιά κάθε μέλλουσας νύφης. Από boho μέχρι romantic και από θηλυκό έως girly, τα νυφικά μπορούν να βρουν την ταυτότητά τους μέσα από τα καλύτερα υφάσματα και σχέδια, αρκεί να είναι αυτά που θέλουμε να φορέσουμε την πιο όμορφη μέρα της ζωής μας. Και επειδή οι απορίες για αυτή τη διαδικασία είναι πολλές και δεν σταματούν να αυξάνονται, θεωρήσαμε πως είναι η ιδανική δημιουργός για να δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε ώστε να πάρουμε την πιο όμορφη απόφαση για το νυφικό μας φόρεμα.





Μέσα από ένα dedicated Q&A λάβαμε δεκάδες ερωτήσεις που μας επιβεβαίωσαν πως η καθοδήγηση της ειδικού σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο είναι η δημιουργία νυφικού είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Και εάν είσαι και εσύ σε διαδικασία αναζήτησης, σίγουρα μια από τις παρακάτω ερωτήσεις θα σε αφορούν και θα σε αντιπροσωπεύουν:

Ποια είναι η διαδικασία για να ράψω ένα νυφικό;

Θα μου βγει πιο φτηνά από το να αγοράσω;

Αν φέρω πολλά διαφορετικά σχέδια που έχω στο μυαλό μου, θα βρούμε άκρη;

Θέλω να κάνω κάτι με εναλλαγή εμφάνισης από εκκλησία σε πάρτι. Μπορούμε;

Δεν έχω τίποτα που να μου αρέσει, αλλά θέλω να ράψω. Πώς θα το βρούμε;

Είμαι έγκυος, πόσο επηρεάζει τη διαδικασία;

Αν μένω επαρχία, θα μπορώ να ράψω στην Αθήνα;

Σκέφτομαι ίδιο νυφικό και βαφτιστικό. Έχει περάσει αυτή η μόδα;



Όλες οι απαντήσεις στις απορίες αυτές έρχονται να λυθούν στο παρακάτω video με τη Christianna Douma να έρχεται στο studio του JennyGr και να μας κάνει να ανυπομονούμε για το νυφικό που θα φτιάξουμε:



