Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ μιλά για την πίστη και τις προκλήσεις του Χόλιγουντ - «Οι προσευχές με βοηθούν κάθε μέρα στη ζωή μου»

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ αποκαλύπτει πώς η πίστη και η κοινή προσευχή με τη σύζυγό του τον βοηθούν να αντέχει την πίεση του Χόλιγουντ.

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, ένας από τους πιο ανερχόμενους ηθοποιούς της νέας γενιάς του Χόλιγουντ και πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς «The White Lotus» του HBO, μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο που παίζει η πίστη στη ζωή και την καριέρα του, σε μια περίοδο που το επαγγελματικό του πρόγραμμα είναι πιο γεμάτο από ποτέ.

Ο 31χρονος ηθοποιός συμμετείχε στο Variety Spirituality and Entertainment Brunch, μια εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς. Σε συζήτηση με τη συν-αρχισυντάκτρια του Variety, Σίνθια Λίτλτον, ο Σβαρτσενέγκερ μίλησε για τις προκλήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας και για το πώς η πνευματικότητα λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του.

«Βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο για έναν σκοπό και ένα νόημα μεγαλύτερο από το να εργάζομαι απλώς ως ηθοποιός», δήλωσε. Παρομοίασε μάλιστα τη βιομηχανία του θεάματος με «τρενάκι του λούνα παρκ», γεμάτο από απότομες ανόδους και πτώσεις. Όπως εξήγησε, έχει δει αυτές τις διακυμάνσεις από κοντά τόσο μέσα από την οικογένειά του όσο και από φίλους του. «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όποια κατεύθυνση κι αν πάρεις, η πίστη σου παραμένει εκεί», τόνισε.

getty images

Όταν ρωτήθηκε ποια πνευματική πρακτική θα μπορούσε να βοηθήσει έναν «πληγωμένο κόσμο», ο Σβαρτσενέγκερ αναφέρθηκε σε κάτι πολύ προσωπικό: την καθημερινή προσευχή που μοιράζεται με τη σύζυγό του, το μοντέλο Άμπι Τσάμπιον. «Οι προσευχές μου είναι κάτι που με βοήθησε κάθε μέρα της ζωής μου. Το κάνουμε μαζί. Είναι μια στιγμή αναζωογόνησης, ευγνωμοσύνης και επανασύνδεσης με ό,τι θεωρώ ουσιαστικό», είπε.

Μάλιστα, ανέφερε και μια εντυπωσιακή – αν και ανεπίσημη – στατιστική, σύμφωνα με την οποία τα ζευγάρια που προσεύχονται μαζί έχουν 67% λιγότερες πιθανότητες να χωρίσουν ή να πάρουν διαζύγιο. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι δεν προσπαθεί να «κηρύξει» σε κανέναν, αλλά να μοιραστεί κάτι που λειτουργεί για τον ίδιο και τη σχέση του.

Η επαγγελματική του πορεία βρίσκεται σε φάση έντονης ανόδου. Μετά την επιτυχία του στο «The White Lotus», ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ρομαντικής κομεντί «Love of Your Life» για τα Amazon MGM Studios, δίπλα στη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το φθινόπωρο. Παράλληλα, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ισπανία για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Φλοριάν Ζελέρ, με τίτλο «Bunker», όπου θα συμπρωταγωνιστεί με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου: την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέρ Μπαρδέμ.

«Ο πρωταρχικός μου στόχος είναι να συνεργάζομαι με σπουδαίους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Δεν με ενδιαφέρει το μέγεθος του ρόλου, ούτε έχω εγωισμό γύρω από αυτό», υπογράμμισε.

Η ανοιχτή τοποθέτησή του για την πίστη εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που φαίνεται να ανοίγει ξανά στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Coalition for Faith & Media σε συνεργασία με την HarrisX, το 70% των Αμερικανών πιστεύει ότι η πίστη στερεοτυπείται στις ταινίες και τις σειρές, ενώ το 82% θεωρεί ότι η βιομηχανία θα έπρεπε να παρουσιάζει τη θρησκεία με πιο σύνθετο και ρεαλιστικό τρόπο.

Όπως σημείωσε η εκτελεστική διευθύντρια της συμμαχίας, Μπρουκ Ζογκ, «επειδή η θρησκεία συχνά πολιτικοποιείται, οι άνθρωποι διστάζουν να μιλήσουν γι’ αυτήν. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι αφορά ένα πολύ μεγάλο και αντιπροσωπευτικό κομμάτι της κοινωνίας».

Για τον Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, πάντως, η πίστη δεν είναι ούτε μόδα ούτε επικοινωνιακό εργαλείο — αλλά μια προσωπική άγκυρα σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.