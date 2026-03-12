Δεν είναι ο Hannibal: Ο Άντονι Χόπκινς αποκάλυψε τον πιο δύσκολο ρόλο του

Δεν του ήταν τόσο δύσκολο να ενσαρκώσει ένα συγγραφέα με προτίμηση στο ανθρώπινο κρέας, όσο έναν διάσημο πρόεδρο των ΗΠΑ

Kάποιοι τον θυμούνται από τα θρυλικά «Απομεινάρια μιας Ημέρας», άλλοι από τη «Σιωπή των Αμνών» ή ακόμα και από το "Father", τη συγκινητική κινηματογραφική ιστορία στην οποία έπαιξε δίπλα στην Ολίβια Κόλμαν και ίσως από εκεί να τον έμαθε και η Gen Z. Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χόπκινς αναπνέει για το σινεμά και το έχει υπηρετήσει σε αριστουργήματα, σε b-movies, ακόμα και σε ταινίες που δεν του ταίριαξαν καθόλου.

Ο Άντονι Χόπκινς επίσης, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των Βρετανών ηθοποιών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ρόλους Αμερικάνων. Άλλαξε την προφορά του, έγινε «γιάνκι», όσο μπορούσε τελοσπάντων. Μέσα του ίσως και να γελούσε με όσα ήταν αναγκασμένος να κάνει, για τις ανάγκες ενός ρόλου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr