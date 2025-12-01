Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Πού βρίσκεται ο HIV στην Ελλάδα και ποιες είναι οι πιο συχνές παρανοήσεις;

Ο Γιώργος Κεράτσας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Θετικής Φωνής, μίλησε στο JennyGr για το πού βρίσκεται ο HIV στην Ελλάδα, τις παρανοήσεις που εξακολουθούν να επικρατούν και τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει τον ιό

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV/AIDS τιμάται κάθε χρόνο την 1η Δεκεμβρίου, από το 1988. Είναι η πρώτη παγκόσμια ημέρα υγείας που θεσπίστηκε ποτέ. Στόχος είναι η στήριξη όσων ζουν με τον ιό, αλλά και την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος.

Πού βρισκόμαστε όμως έν έτει 2025; Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο; Συνεχίζουν οι άνθρωποι να πιστεύουν πως ο HIV κολλάει με μία χειραψία, με το σάλιο και την αγκαλιά; Μπορεί μια γυναίκα που έχει τον ιό, να φέρει στον κόσμο το παιδί της χωρίς να του τον μεταδώσει;

Για αυτά τα ερωτήματα, και όχι μόνο, μιλήσαμε με τον Γιώργο Κεράτσα, υπεύθυνος επικοινωνίας της Θετικής Φωνής, τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.

Πού βρίσκεται ο HIV σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα;

«Για το που βρίσκεται ο HIV σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι πλέον έχουμε μία πολύ αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, η οποία τον περιορίζει και τον θέτει ύπο πλήρη έλεγχο, με αποτέλεσμα τα άτομα που ζουν με τον ιό να μην έχουν κάποιες σοβαρές συνέπειες στον οργανισμό τους, να μην τον μεταδώσουν, ακόμα και να μέσω της ερωτικής επαφής χωρίς προφύλακης και γενικά να ζουν μια σχετική υγιή ζωή. Επιπλέον έχουμε πολύ καλά μέτρα πρόληψης πλέον, εκτός από τη χρήση προφυλακτικού, υπάρχουν αγωγές που προφυλάσσουν έναντι του ιου.

Τα κακά νέα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον HIV. Παγκοσμίως το 2024 είχαμε πάνω από 1 εκατ. νέες διαγνώσεις, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να μπορούμε να μιλήσουμε για τερματισμό της επιδημίας.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το 2024 είχαμε 650 νέες διαγνώσεις HIV. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αισθητή μείωση. Τα πρώτα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι θα κινηθούμε περίπου στον ίδιο αριθμό, οπότε μιλάμε για μια καλύτερη πορεία επιδημιολογικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πλησιάζουμε τον μηδενισμό των νέων διαγνώσεων».

Οι πιο συχνές παρανοήσεις

«Είναι πάρα πολλές. Μία έχει να κάνει με το ποιες ομάδες αφορά ο HIV. Υπάρχει παρανόηση ότι αφορά μόνο τα gay άτομα ή εκείνων που κάνουν χρήση ουσιών. Παρ΄όλα αυτά, μπορεί να επηρεάσει τον οποιοδήποτε γιατί εξαρτάται αποκλειστικά από τις πρακτικές που έχει το κάθε άτομο στην σεξουαλική επαφή ή σε κάποιες άλλες καταστάσεις.

Άλλη παρανόηση έχει να κάνει με το πώς μεταδίδεται. Πλέον γνωρίζουμε πως ένα άτομο που παίρνει την αγωγή του κανονικά, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Αλλά για να μεταδοθεί υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις, οπότε δεν ισχύει η ευκολία μετάδοσης που έχουμε στο μυαλό μας. Μία ακόμη, έχει να κάνει με τον τρόπο μετάδοσης. Το κοινό δεν είναι ενημερωμένο, σύμφωνα και με έρευνα του 2021, καθώς υπάρχει μεγάλο ποσοστό που πιστεύει ότι μεταδίδεται μέσω αγκαλιάς, φιλιού, χειραψίας ή από τσίμπημα κουνουπιού. Φυσικά δεν ισχύουν όλα αυτά».

