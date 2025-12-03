Δανάη Παππά στο JennyGr: «Ζούμε σε έναν κόσμο σκληρό, γεμάτο πληροφορία και αβεβαιότητα, είναι εύκολο να χαθείς»

Μιλήσαμε με τη Δανάη Παππά, με αφορμή τον ρόλο της στη νέα θεατρική παράσταση «Annie» στο Παλλάς

Η Δανάη Παππά είναι στη πιο δημιουργική της φάση. Εκτός από την τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» στην οποία πρωταγωνιστεί, τη συναντάμε και στις θεατρικές παραστάσεις Annie και Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις. Έχοντας δει το συγκινητικό μιούζικαλ, στο οποίο υποδύεται τη Γκρέις Φάρελ, μια εμβληματική φιγούρα, αδράξαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της για το συναίσθημα της ελπίδας και της πίστης που γεννά.

Δανάη, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε τώρα;

Με πετυχαίνετε σε μια δημιουργική φάση! Γυρίσματα για τον «Άγιο Έρωτα» στον ALPHA, παραστάσεις στο «Annie» στο Παλλάς και το «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στο θέατρο Πειραιώς 131. Προσπαθώ να απολαύσω κάθε στιγμή αυτής της απαιτητικής και συναρπαστικής περιόδου.

Στο επερχόμενο μιούζικαλ Annie, στο Θέατρο Παλλάς, υποδύεσαι τη Γκρέις Φάρελ, μια εμβληματική φιγούρα. Πώς προσέγγισες τον ρόλο και τι καινούργιο θέλησες να φέρεις στη δική σου ερμηνεία;

Νιώθω ότι η Γκρέις είναι θαρραλέα, αλλά έχει ταυτόχρονα και τις ανασφάλειές της· είναι τρυφερή, δοτική και βρίσκει πάντα τρόπο να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Αυτό που θέλησα να προσθέσω στη δική μου εκδοχή είναι η πιο «ανθρώπινη», λίγο αστεία πλευρά της· αυτή που ξεπροβάλλει μέσα από τη χαρά της και την κάνει λίγο ατσούμπαλη. Κάτι που μου συμβαίνει συχνά κι εμένα! Ήθελα να δείξω ότι η δύναμη δεν αναιρεί την ευαισθησία ούτε την αμηχανία.

Το πολυβραβευμένο Annie είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και συγκινητικά μιούζικαλ. Τι πιστεύεις ότι το κάνει διαχρονικό;

Η πίστη της Annie ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο από το σήμερα. Αυτό το παιδί βλέπει το φως, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτή η ακατανίκητη ελπίδα είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, ειδικά αυτή την εποχή.

Πόσο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη σου, το συναίσθημα της ελπίδας και της πίστης που γεννά το μιούζικαλ, ειδικά στις μέρες μας;

Είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε έναν κόσμο σκληρό, γεμάτο πληροφορία και αβεβαιότητα. Είναι εύκολο να χαθείς. Για μένα, οι σταθερές μου, η οικογένεια και οι φίλοι μου, είναι αυτό που με κρατάει προσγειωμένη και αισιόδοξη. Η ελπίδα δεν είναι αφέλεια· είναι επιλογή.

Έστω ότι έχεις τη δυνατότητα να επιστρέψεις στην ηλικία της Annie. Τι θα έλεγες στον παιδικό σου εαυτό;

Θα της έλεγα πως ακόμα και όταν ο κόσμος φαίνεται τρομακτικός, η χαρά μπορεί να σε βρει στα πιο σκοτεινά σημεία. Το τραγούδι Tomorrow συνδυάζει αυτή την αθωότητα και τη δύναμη. Νομίζω ότι αυτό θα ψιθύριζα στη μικρή Δανάη: «Μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις».

Έχεις δηλώσει πως μεγάλωσες με δυναμικές γυναίκες που σε βοήθησαν να είσαι αρχηγός του εαυτού σου. Πώς μπορεί μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό, επαγγελματικά ή προσωπικά;

Οι γυναίκες είμαστε μαγικές από τη φύση μας. Κουβαλάμε δύναμη, επιμονή και ευαισθησία ταυτόχρονα. Έχουμε την ικανότητα να δημιουργούμε ζωή, να φέρνουμε φως ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω ανάμεσα σε πολύ δυνατές γυναίκες και να συνεργαστώ με άλλες τόσες. Με στήριξαν, με ενέπνευσαν, με δίδαξαν υπομονή και αγάπη. Με βοήθησαν να καταλάβω πως αρχηγός του εαυτού σου γίνεσαι όταν αναγνωρίζεις την αξία σου και δεν τη μικραίνεις για να χωρέσεις πουθενά.

Έχεις νιώσει ποτέ δυσκολία στο να σε αποδεχτούν ως δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα;

Δεν χρειάστηκε ποτέ να περιμένω την έγκριση κανενός για να νιώσω δυναμική. Το πιο δύσκολο ήταν να μάθω να σέβομαι και να αγαπώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Εκεί κρύβεται η πραγματική δύναμη. Η γιαγιά μου, που την είχα δίπλα μου μέχρι τα 28, μου έμαθε να μην ζητάω την αποδοχή κανενός αλλά να σέβομαι και να αποδέχομαι τους άλλους.

Έχεις κάποια συμβουλή που κράτησες και εφαρμόζεις μέχρι σήμερα;

Μια φράση της που με ακολουθεί χρόνια: «Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους, δεν είσαι πατάτες τηγανητές». Και κάθε φορά που το θυμάμαι, γελάω και ηρεμώ. Γιατί συχνά χανόμαστε στο «τι θα πει ο κόσμος» και ξεχνάμε ποιοι είμαστε.

Ανήκεις σε μια γενιά που εκφράζεται δυναμικά στα social media, αλλά παράλληλα αναζητά και κάτι πιο αυθεντικό. Πώς ισορροπείς ανάμεσα στην εικόνα και στην ουσία;

Για μένα η ισορροπία έρχεται όταν είμαι αληθινή. Δεν μπορώ -και δεν θέλω- να παρουσιάζω μια τέλεια εικόνα. Προσπαθώ να δείχνω τη δουλειά μου με ειλικρίνεια, κι αυτό εμπεριέχει τις ατέλειές μου. Τα social είναι ένα εργαλείο· όχι ο καθρέφτης της αξίας μας.

Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται περισσότερο η νέα γενιά καλλιτεχνών σήμερα; Στήριξη, ευκαιρίες ή ελευθερία;

Χρειάζεται όλα αυτά, αλλά πάνω απ’ όλα ευκαιρίες με ασφάλεια και σεβασμό.

Βρίσκει η Δανάη τον ελεύθερο χρόνο που χρειάζεται, με πρόβες τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση;

Θα είμαι ειλικρινής: όχι, δεν έχω πάντα τον χρόνο που θέλω. Αλλά προσπαθώ να κλέβω μικρές στιγμές με φίλους, την οικογένεια ή λίγη ησυχία για μένα. Αυτά τα μικρά διαλείμματα με κρατούν ισορροπημένη.