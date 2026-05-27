Åsa Haglund: «Η ασφάλεια δεν είναι feature. Είναι ανθρώπινη ανάγκη»

Η Åsa Haglund, επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre μιλάει στη Μυρτώ Μήτσιου για τις γυναίκες και το πώς η ασφάλεια μπορεί να γίνει πραγματική μορφή φροντίδας.

Στον κόσμο της αυτοκίνησης, λίγα ονόματα είναι τόσο στενά συνδεδεμένα με την έννοια της ασφάλειας όσο η Volvo. Και πίσω από αυτή τη φιλοσοφία βρίσκεται σήμερα η Åsa Haglund, επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre στη Σουηδία - μία γυναίκα που αφιέρωσε περισσότερα από 20 χρόνια στην κατανόηση του πώς η τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει ουσιαστικά την ανθρώπινη ζωή.

Στη συνάντησή μας, η Haglund δεν μίλησε απλώς για αυτοκίνητα. Μίλησε για ανθρώπους. Για γυναίκες που προσπαθούν καθημερινά να ισορροπήσουν δουλειά, οικογένεια, υποχρεώσεις και προσωπικό χρόνο. Για μητέρες που οδηγούν κουρασμένες μετά από μια δύσκολη ημέρα. Για οδηγούς που χρειάζονται υποστήριξη - όχι περισσότερη πίεση.

«Η Volvo δεν δημιουργήθηκε απλώς για να κατασκευάζει αυτοκίνητα», μας είπε. «Ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την ελευθερία της μετακίνησης με ασφάλεια.»

Για τη Haglund, η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις συγκρούσεις. Αφορά το πώς αισθάνεσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Το αν μπορείς να εμπιστευτείς το όχημά σου όταν οδηγείς βράδυ, όταν είσαι κουρασμένη ή όταν η σκέψη σου βρίσκεται σε δεκάδες διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα.

Οι γυναίκες και η πραγματική ζωή πίσω από το τιμόνι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Volvo προσεγγίζει πλέον τον σχεδιασμό των νέων μοντέλων της, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ζωής των γυναικών. «Πολλές γυναίκες έχουν μια πολύ απαιτητική καθημερινότητα», εξηγεί η Haglund. «Και η Volvo προσπαθεί να σχεδιάζει αυτοκίνητα γνωρίζοντας ότι ο οδηγός δεν θα βρίσκεται πάντα στην ιδανική του κατάσταση.»

Αυτό σημαίνει λιγότερο στρες, πιο έξυπνα συστήματα υποστήριξης και τεχνολογία που λειτουργεί διακριτικά στο παρασκήνιο. Όχι συνεχείς ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις που τελικά κουράζουν τον οδηγό, αλλά ένα αυτοκίνητο που «καταλαβαίνει» πότε πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια.

«Θέλουμε το αυτοκίνητο να είναι εκεί όταν το χρειάζεσαι - όχι να σε ενοχλεί συνεχώς», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η νέα ζώνη ασφαλείας που προσαρμόζεται στο σώμα σου

Η μεγάλη τεχνολογική καινοτομία που παρουσίασε η Volvo είναι η νέα multi-adaptive safety belt, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στο επερχόμενο EX60. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ζώνες ασφαλείας, το νέο σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες μέσα και έξω από το αυτοκίνητο ώστε να προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη δύναμη που ασκείται στο σώμα του επιβάτη κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης.

Η Haglund εξηγεί ότι αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, καθώς για δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία βασιζόταν κυρίως σε ανδρικά crash-test dummies. «Δεν έχουν όλα τα σώματα τις ίδιες ανάγκες προστασίας», τονίζει. «Δεν χρειάζονται όλοι την ίδια δύναμη συγκράτησης.»

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το βάρος, το ύψος, τη στάση του σώματος αλλά και τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη προστασία.

«Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ένας ασφαλής χώρος»

Όταν τη ρώτησα αν πιστεύει ότι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος μπορούν να εξελιχθούν σε “safe spaces” για τις γυναίκες, η Haglund απάντησε ουσιαστικά πως αυτός είναι ήδη ο στόχος.

Η ίδια πιστεύει ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα μηχανικής. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Το πώς αισθάνεται κάποιος μέσα στο όχημα επηρεάζεται από τις εμπειρίες του, την κοινωνία, ακόμη και από το φύλο του.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες μπορεί να βιώνουν διαφορετικά την έννοια της ασφάλειας», παραδέχεται. «Και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η διαφορετικότητα και μέσα στις ίδιες τις ομάδες που σχεδιάζουν τα αυτοκίνητα.»

Για εκείνη, η παρουσία περισσότερων γυναικών στις ομάδες εξέλιξης προϊόντων είναι καθοριστική ώστε να δημιουργούνται οχήματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες όλων.

Η τεχνολογία πρέπει να μειώνει το άγχος - όχι να το αυξάνει

Ένα από τα πιο ανθρώπινα σημεία της συζήτησης ήρθε όταν η Haglund μίλησε ως μητέρα τριών παιδιών και όχι ως επικεφαλής ενός κορυφαίου safety center.

Περιέγραψε πώς η καθημερινή διαδρομή προς το σπίτι έγινε για εκείνη ένας απαραίτητος χρόνος αποσυμπίεσης - μια μετάβαση από την ένταση της δουλειάς στην οικογενειακή ζωή. «Αυτά τα λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο έγιναν ο χρόνος μου για να ηρεμήσω και να προετοιμαστώ να επιστρέψω σπίτι πιο ήρεμη και παρούσα», είπε.

Και ίσως αυτή η φράση συνοψίζει καλύτερα από κάθε τεχνική ανάλυση τη φιλοσοφία της Volvo σήμερα: η τεχνολογία δεν πρέπει απλώς να σώζει ζωές σε μια σύγκρουση. Πρέπει να κάνει την καθημερινότητα πιο ανθρώπινη, πιο ήρεμη και πιο ασφαλή.

Για την Åsa Haglund, η ασφάλεια δεν είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό εξοπλισμού. Είναι μια μορφή φροντίδας.



Photo credit: Τζίνα Σκανδάμη