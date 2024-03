«Από τον πρώτο κόκκο του καφέ, μέχρι το φλιτζάνι», η Lavazza τιμά όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στον κλάδο του καφέ

Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, η Lavazza υπενθυμίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο της γυναίκας στον κόσμο του καφέ, και όχι μόνο, αναδεικνύει ορισμένα προγράμματα που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Lavazza, τo οποίο προωθεί με διάφορους τρόπους, τα δικαιώματα των γυναικών.

Στις 11 Μαρτίου, με αφορμή την 68η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW68), η Lavazza θα εγκαινιάσει την έκθεση του Ημερολογίου Lavazza 2024 "More than Us", η οποία θα βρίσκεται στην είσοδο του ΟΗΕ. Η έκθεση αποσκοπεί να μεταφέρει τους θεατές σε ένα οπτικό ταξίδι που τιμά την Αφρική, τους ανθρώπους της και τα τοπία της, και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα κατά την διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης στον ΟΗΕ, θα παρευρεθούν : πρέσβεις, διπλωμάτες, η Francesca Lavazza (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ομίλου Lavazza), η Veronica Rossi (Senior Sustainability Manager, του Ομίλου Lavazza και Διευθύντρια του Ιδρύματος Lavazza) και η Sheila Ampumuza, εκπρόσωπος του project Sawa.

Επιπλέον, η Lavazza με γνώμονα την προώθηση των ίσων ευκαιριών ως πυλώνας αλλαγής, διοργανώνει στις 8 Μαρτίου από τις 3:30 μ.μ. έως τις 4:30 μ.μ. CET ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Αυτό δεν είναι (μόνο) γυναικεία δουλειά: πώς οι γυναίκες διαμορφώνουν την βιομηχανία του καφέ» σε live streaming μέσω του συνδέσμου LinkedIn* (μόνο στα Αγγλικά). Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί σε 4 γλώσσες (Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά) και στόχο έχει στη δημιουργία ενός κύκλου για γυναίκες-ηγέτιδες, που εκπροσωπούν κάθε στάδιο της αλυσίδας του καφέ, ώστε να μοιραστούν τις ιστορίες και τις γνώσεις τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της εξαγωγής και της διανομής του καφέ, «από τον κόκκο μέχρι το φλιτζάνι».

Οι πρωταγωνίστριες αυτής της εκδήλωσης είναι: η Rina Mejia (παραγωγός καφέ από την Ονδούρα), η Flavia Barbosa Paulino da Costa (εξαγωγέας καφέ και διευθύντρια της Exportadora Guaxupé από τη Βραζιλία), η Francesca Dangelico (διευθύντρια ανάπτυξης τροφίμων και καινοτομίας της Lavazza από την Ιταλία), η Susanne Wege (Γενική Διευθύντρια της Lavazza για τις χώρες DACH & της Πολωνίας, από τη Γερμανία) και η Giselle Sebenello (barista και επιχειρηματίας από την Ιταλία). Επιπλέον, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης μια μαρτυρία για το project Sawa από τη Sheila Ampumuza (Διευθύντρια της SAWA World). Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση θα παρουσιάσει τις μαρτυρίες τους, επισημαίνοντας τις προοπτικές τόσο της Lavazza όσο και των συνεργατών της σε όλο τον κόσμο.

Φέτος το Ίδρυμα Lavazza που ιδρύθηκε το 2004, γιορτάζει 20 χρόνια δράσης, ενώ διαθέτει πλέον 33 ενεργά προγράμματα σε 21 χώρες και 3 ηπείρους, με ωφελούμενους σχεδόν 190.000 παραγωγούς καφέ. Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των έργων του Ιδρύματος Lavazza.

Το Ίδρυμα Lavazza παρέχοντας πρόσβαση σε εκπαίδευση, κατάρτιση και πόρους, συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες και συμμετέχει ενεργά στην ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους μέσα στις κοινότητές τους. Αυτό ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα των παραγωγών καφέ, ενισχύοντας παράλληλα όλη την αλυσίδα του καφέ, προωθώντας την ισότητα των φύλων και την βιωσιμότητα στις τοπικές κοινότητες.

Το Ίδρυμα Lavazza, μαζί με την ΜΚΟ Sawa World, δημιούργησε το "Ujana Coffee Project". Αυτή η πρωτοβουλία ενδυναμώνει τους νέους παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν μικρές εκτάσεις καφέ. Σε διάστημα τριών ετών, το έργο αυτό ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα ανάμεσα σε 765 νέους ανθρώπους, οδηγώντας τους στη δημιουργία 343 μικρών επιχειρήσεων. Αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες βίωσαν αύξηση 25% στο μηνιαίο τους εισόδημα , ενώ ενέπνευσαν πάνω από 5.000 άτομα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 40% των Πρέσβεων του ‘Ujana Coffee Project’ είναι γυναίκες, ποσοστό σημαντικό όταν λάβει κανείς υπόψη το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής που δραστηριοποιείται το project. Εκατοντάδες γυναίκες ήταν θετικές στη δυνατότητα ανάπτυξης μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργώντας με τη σειρά τους έναν νέο κύκλο: όπου εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν και ενημερώθηκαν δια ζώσης, για τα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η κουλτούρα γυναικείας ενδυνάμωσης στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Η ομάδα της Sawa World ηγείται από την Daphne Nederhorst, μία από τις πρωταγωνίστριες του Ημερολογίου Lavazza 2018. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι γεγονός ότι αποτελείται κυρίως από γυναίκες, που θέλουν να συμμετέχουν στη διάδοση του μηνύματος της ενδυνάμωσης των γυναικών. Μια από αυτές είναι και η Sheila Ampumuza, η οποία μετά από σχεδόν 10 χρόνια ως Country Director της Sawa World, δεν στηρίζει απλά τους νέους της Ουγκάντα, αλλά έχει γίνει πηγή έμπνευσης για πολλές νεαρές γυναίκες της περιοχής, γιατί επισημαίνει τη μεγάλη αξία που έχει η εκπαίδευση και η τεχνολογία.

To Ίδρυμα Lavazza λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα των τριών ετών του έργου, θέλησε να επικοινωνήσει το έργο που γίνεται στην Sawa World ως αποτελεσματική προσέγγισή στην αλυσίδα του καφέ στην Ουγκάντα. Στόχος είναι και άλλοι οργανισμοί να μπορέσουν να υποστηρίξουν κοινότητες παραγωγών καφέ στην Ουγκάντα και να διαδοθούν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζει το Ίδρυμα Lavazza .Άλλωστε το ημερολόγιο της Lavazza για το 2024 “More than Us" έχει εμπνευστεί μέσα και από τους στόχους του Ιδρύματος της Lavazza για βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα του καφέ και για ενδυνάμωση των γυναικών.

(*) Άλλος τρόπος για την σύνδεση του διαδικτυακού event με Zoom access code 873666

