Κάρι Μπράντσο did it again: Πώς με ένα τεράστιο καπέλο έκανε μια fashion δήλωση και έκανε (ξανά) όλο το διαδίκτυο να μιλά για εκείνη

Εκκεντρική, στιλάτη, πάντα να ακροβατεί μεταξύ ακραίου και μοναδικού, η πρωταγωνίστρια του Sex & The City, Κάρι Μπράντσο, έχει απασχολήσει πολλές φορές το κοινό με τις εμφανίσεις της

Ακόμα κι αν όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει πολλές εμφανίσεις της Σάρα Τζεσοκα Πάρκερ αλά Καρι Μπραντσο, ντυμένη με tutu στη μέση της Νέας Υόρκης, μέχρι και με couture φορέματα στα πεζοδρόμια της πόλης, τίποτα δεν είχε προετοιμάσει τους θαυμαστές της για το πρόσφατο look της.

Για χάρη των γυρισμάτων της τρίτη σεζόν του And Just Like That, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε ένα τεράστιο καρό bonnet καπέλο και απαθανατίστηκε στους δρόμους του Washington Square Park. Το καπέλο της με gingham print σε καφέ-λευκό έφερε μια σειρά αντιδράσεων στα social media και, τολμούμε να πούμε πως ήταν ιδιαίτερα καυστικές.

Το εκκεντρικό σύνολο της Κάρι Μπράντσο

Κάποιοι φαν το λάτρεψαν χάρη στη τόλμη και την ιδιαιτερότητά του, άλλοι όμως το χαρακτήρισαν ως μια παρανοϊκή επιλογή. Κάποιοι το παρομοίασαν με μαξιλαροθήκη και άλλοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για ένα ειρωνικό statement ή απλά ένα στιλιστικό λάθος.

Σίγουρα, δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή του. Το καπέλο της, το οποίο ήταν και στο print που κάνει θραύση αυτή την εποχή, το καρό, ταίριαξε με ένα vintage Ossie Clark φόρεμα από τη δεκαετία του ‘70 και τσόκαρα Dr. Scholl’s και ήταν μια ξεκάθαρη fashion δήλωση.

Statement δήλωση η τυχαία επιλογή;

Όπως έχουμε μάθει και από τα προηγούμενα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο τα περασμένα χρόνια, τίποτα δεν επιλέγεται από την γκαρνταρόμπα της τυχαία. Στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε, δεν ήταν μια απλή αυθαίρετη επιλογή των ενδυματολόγων της σειράς. Πίσω από αυτή υπήρχε μια ολόκληρη φιλοσοφία.

Getty Images

Η δημιουργός του καπέλου, Maryam Keyhani, χαρακτήρισε το σχέδιο «μόνο για τους γενναίους και ευαίσθητους», ενώ όπως διαβάζουμε στο BBC, κάνει λόγο για την ελευθερία που προσφέρει η μόδα όταν γίνεται πράξη αυτοέκφρασης, έξω από τις νόρμες της κατά τα άλλα λογικής αισθητικής. Η Πάρκερ φυσικά, ενθουσιασμένη, είπε ότι μόλις το είδε, ήθελε αμέσως να το φορέσει. «Κάποιες φορές πρέπει να εφεύρεις μια ανάγκη απλά και μόνο επειδή κάτι σε εμπνέει», δήλωσε στο Glamour.

Η ενδυματολογική ομάδα της σειράς, Μόλι Ρότζερς και Ντάνι Σαντιάγκο, αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο outfit δεν ήταν τυχαίο. Η Κάρι Μπράντσο αυτή τη σεζόν εγκαταλείπει το παρελθόν της ως sex columnist και στρέφεται στο να γράφει ιστορικά ρομάντζα. Το στιλ της επομένως, επηρεάζεται από έναν πιο νοσταλγικό, σχεδόν λογοτεχνικό κόσμο. Τα bonnet καπέλα, τα ρομαντικά φορέματα και τα vintage στοιχεία δεν είναι απλώς τυχαίες επιλογές από τον κόσμο της μόδας– είναι απόδειξη μιας εσωτερικής μετάβασης.

Η σειρά πάντως έχει ιστορικό με εκκεντρικές εμφανίσεις αλλά ιδίως τολμηρά και εκκεντρικά καπέλα. Άλλωστε, η Κάρι Μπράντσο δεν φοβάται να φορέσει κάτι που μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου, εκφράζεται μέσα από τιςς στιλιστικές της επιλογές, και αυτό, είναι το πιο δυνατό της όπλο.