Τι κρατάει το αγαλματίδιο των Oscars και 9 ακόμα mind blowing facts

Βρισκόμαστε λίγo πριν από την 92η απονομή των βραβείων Oscars, ή αλλιώς των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και δεν βλέπουμε την ώρα. Τόσο για τα ίδια τα βραβεία και τους νικητές, όσο και για τις λαμπερές εμφανίσεις.

Οι μεγαλύτεροι stars του Hollywood διεκδικούν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Στην μακρά και εντυπωσιακή ιστορία των Oscars, οι νικητές το φίλησαν, το σήκωσαν ψηλά υπερήφανα, μέχρι που κάποιοι το έχασαν κιόλας, (σσ Jared Leto)!

Όμως, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι παριστάνει το αγαλματίδιο που συχνά αποκαλούμε «θείο Όσκαρ»; Και τι κρατάει τέλος πάντων;

Η πρώτη απονομή του έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» στο Hollywood... Η ιδέα ήρθε το 1927 από τον Λούις Μπ. Μάγερ.

1. Το πρώτο Όσκαρ σχεδιάστηκε από τον αρχισχεδιαστή της Μέτρο, Γκόλντουιν Μάγερ, Σέντρικ Γκίμπονς. Το πρώτο αγαλματίδιο, όπως το συνέλαβε ο Γκίμπονς, αναπαριστούσε έναν ιππότη, ο οποίος καρφώνει το ξίφος του σε μια μπομπίνα με πέντε ακτίνες, μία για κάθε κλάδο της Ακαδημίας, (παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί και τεχνικοί). Στη συνέχεια, ο γλύπτης Τζορτζ Στάνλεϊ ανέλαβε να κάνει τον ιππότη τρισδιάστατο.

2. O πρώτος που έλαβε το αγαλματάκι, ήταν ο Εμίλ Γιάνιγκς στις 16 Μαΐου του 1929. Ο Γιάνινγκς τιμήθηκε με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στις ταινίες «The Last Command» και «The Way of All Flesh».

3. Από τότε έχουν κατασκευαστεί 3,140 αγαλματίδια.

4. Τα αγαλματίδια που δίνονται κάθε χρόνο, προετοιμάζονται από τον Ιανουάριο. Κατασκευάστρια εταιρία είναι η RS Owens & Company με έδρα το Σικάγο, η οποία συνεργάζεται με την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου από το 1982.

5. Το αγαλματάκι έχει ύψος 34 εκατοστά και ζυγίζει 3,8 κιλά.

6. Παρόλο που το αγαλματίδιο παρέμενε πιστό στο αρχικό του σχέδιο, το μέγεθος της βάσης δεν ήταν σταθερό και αυτό ίσχυσε μέχρι το 1945, οπότε και καθορίστηκαν οι σημερινές του στάνταρντ διαστάσεις.

7. Το επίσημο όνομα του αγαλματιδίου ήταν «Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου». Αλλά, όλοι ξέρουν το παρατσούκλι του Όσκαρ. Λέγεται πώς όταν η Μάργκαρετ Χέρικ, η βιβλιοθηκάριος της Ακαδημίας, (και μετέπειτα εκτελεστική διευθύντρια), είδε το αγαλματάκι για πρώτη φορά, αναφώνησε: «Αυτό είναι φτυστό ο θείος μου, ο Όσκαρ». Η Ακαδημία υιοθέτησε επισήμως το όνομα «Όσκαρ» το 1939 .

8. Το αγαλματάκι στην πραγματικότητα, δεν είναι χρυσό. Τουλάχιστον, όχι ολόκληρο. Τα πρώτα αγαλματίδια ήταν από επιχρυσωμένο μπρούντζο. Ο μπρούντζος εγκαταλείφθηκε και ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται ένα κράμα μετάλλων, από κασσίτερο, χαλκό, νικέλιο και τέλος χρυσός 24 καρατίων για το λαμπερό φινίρισμα.

9. Λόγω μιας έλλειψης μετάλλων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Όσκαρ για τρία χρόνια κατασκευάζονταν από βαμμένο γύψο. Μετά τον πόλεμο, η Ακαδημία κάλεσε τους παραλήπτες έτσι ώστε να αντικατασταθούν τα στοιχεία από γύψο με επιχρυσωμένα μέταλλα.

10. Για την Ακαδημία δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει επακριβώς πόσα αγαλματίδια θα μοιραστούν έως ότου οι φάκελοι ανοίξουν το βράδυ της τελετής.

