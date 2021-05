«Believe Me: The Abduction of Lisa McVey»: Η αληθινή ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να πείσει τον απαγωγέα της να την απελευθερώσει

Τι γίνεται όταν έχεις βιώσει την απόλυτη φρίκη, αλλά κανείς δεν σε πιστεύει; Όταν έχεις επιβιώσει μίας απαγωγής και μίας σειράς βιασμών, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι το έχεις βγάλει από το μυαλό σου; Η ταινία «Believe Me: The Abduction of Lisa McVey», στην οποία έπεσα επάνω, χθες το βράδυ καθώς έκανα ζάπινγκ στην μικρή οθόνη, πραγματεύεται ακριβώς αυτό και είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της Lisa McVey, η οποία απήχθη και βιάστηκε για 26 ώρες από τον κατά συρροή δολοφόνο, Bobby Joe Long το 1984. Ο ίδιος είχε σκοτώσει τουλάχιστον 10 γυναίκες στην περιοχή της Tampa και η McVey ήταν το μόνο θύμα που επέζησε από εκείνον. Ας πάρουμε όμως, τα γεγονότα από την αρχή.

Ήταν Σάββατο 3 Νοεμβρίου του 1984, όταν η 17χρονη Lisa McVey είχε τελειώσει την διπλή βάρδια της στο κατάστημα Krispy Kreme στην Tampa της Florida. Στις 2πμ ανέβηκε στο ποδήλατο της για να γυρίσει σπίτι. Αυτή επρόκειτο να ήταν η τελευταία της βάρδια, καθώς η Lisa είχε γράψει ένα σημείωμα αυτοκτονίας και σχεδίαζε να δώσει τέλος στη ζωή της. Η ίδια είχε πέσει θύμα κακοποίησης από μικρή ηλικία, για πέντε ολόκληρα χρόνια πήγαινε σε ανάδοχες οικογένειες και βιαζόταν από τον φίλο της γιαγιάς της τα τελευταία τρία χρόνια συχνά υπό την απειλή όπλου.

Όμως, εκείνο το βράδυ, ενώ έκανε πετάλι και καθώς περνούσε μπροστά από το πάρκινγκ μίας εκκλησίας, ένιωσε ένα χέρι να την αρπάζει και να την πετάει κάτω από το ποδήλατο. Ένα όπλο σημάδεψε το κεφάλι της και ένας άγνωστος την έβαλε με τη βία στο αυτοκίνητο του. Την ανάγκασε να γδυθεί, της έδεσε τα μάτια και ό,τι ακολούθησε, είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικό.

Η ίδια δεν μπορούσε να δει πολλά πράγματα λόγω του μαντηλιού που είχε στο πρόσωπό της αλλά κατάφερε να παρατηρήσει το χρώμα του αυτοκινήτου, την κόκκινη ταπετσαρία του και να μετρήσει τα σκαλιά από την είσοδο της πολυκατοικίας στο διαμέρισμά του.

Για 26 ώρες βιαζόταν κατ' επανάληψη. Αν και ήταν τρομοκρατημένη, άρχισε να μιλάει στον άντρα αυτόν σαν να τον συμπαθούσε, λέγοντάς του ότι θα τον φροντίσει. Όταν εκείνος έβαλε το χέρι της στο πρόσωπό του, εκείνη παρατήρησε ότι είχε σημάδια ακμής, ένα μικρό μουστάκι, μικρά αυτιά, ένα καθαρό κούρεμα και ήταν σωματώδης, αλλά όχι υπέρβαρος.

Τότε, η κοπέλα τού είπε πως ο πατέρας της ήταν πολύ άρρωστος και ήταν η μόνη που μπορούσε να τον κοιτάξει. Φυσικά, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήθελε να τον κάνει να πιστέψει ότι έπρεπε να την αφήσει ελεύθερη. Τελικά, στις 4:30 της επόμενης ημέρας την απελευθέρωσε, αφήνοντάς τη, σε ένα σημείο κοντά στο σπίτι της. Η Lisa πήγε κατευθείαν εκεί και εξομολογήθηκε στη γιαγιά της και τον φίλο της το τι είχε συμβεί, αλλά εκείνος δεν την πίστεψε και επέμενε ότι λέει ψέματα.

Όταν πήγε στην αστυνομία, ένας ντεντέκτιβ που ερευνούσε παρόμοιες υποθέσεις, πείστηκε με τα λεγόμενά της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Εκείνη δεν ήξερε ποιος ήταν ο ένοχος, αλλά του έδωσε όλες τις λεπτομέρειες που είχε συγκρατήσει. Θυμόταν ότι εκείνος είχε κάνει μία στάση σε ΑΤΜ και την κόκκινη ταπετσαρία του αυτοκινήτου. Πράγματι κόκκινες ίνες βρέθηκαν στα ρούχα της Lisa, όπως αυτές που υπήρχαν και στα ρούχα άλλων θυμάτων από παρόμοιες υποθέσεις.

Δεδομένου ότι τα ATM ήταν ακόμη σχετικά σπάνια το 1984, η αστυνομία μπόρεσε να περιορίσει τους πιθανούς ενόχους, ελέγχοντας όλους όσοι είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγή σε ATM σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και σε εκείνη την περιοχή. Τέλος, οι λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο του δράστη βοήθησαν στον προσδιορισμό του έτους και του μοντέλου του.

Με αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες, η αστυνομία μπόρεσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Bobby Joe Long στις 16 Νοεμβρίου. Αφού ομολόγησε 10 ανθρωποκτονίες στην περιοχή, καταδικάστηκε σε 99 έτη φυλάκισης και δύο θανατικές ποινές, αν και η τελευταία ανατράπηκε επειδή αρνήθηκε παρά τα αιτήματά του να μιλήσει σε δικηγόρο. Ο Long εκτελέστηκε τελικά το 2019.

