16 εξωφρενικές ιστορίες από τα παρασκήνια των πιο επιτυχημένων ταινιών του Hollywood

Από τους γορίλες στο ύψος ενός ουρανοξύστη έως τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους, η κινηματογραφική βιομηχανία σίγουρα μας έχει διηγηθεί πολλές εξωφρενικές ιστορίες. Ωστόσο, μερικές φορές, οι πιο εξωφρενικές ιστορίες του Hollywood κρύβονται στα παρασκήνια.

Πολλοί διάσημοι πρωταγωνιστές και συντελεστές έχουν μπει σε αδιανόητες διαδικασίες, σωματικές και ψυχικές για χάρη μίας ταινίας. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 16 από αυτές.

1. Προκειμένου να το αντέξει την καθημερινή οκτάωρη συνεδρία μακιγιάζ που χρειάστηκε για να τον μετατρέψει σε στο διάσημο Grinch , από την ταινία «How the Grinch Stole Christmas», ο Jim Carrey εκπαιδεύτηκε από έναν άντρα που διδάσκει χειριστές της CIA πώς να υπομένουν βασανιστήρια.

Στο «The Graham Norton Show», ο ίδιος είχε είπε, «[Η εφαρμογή μακιγιάζ] έμοιαζε σαν να είμαι θαμμένος ζωντανός κάθε μέρα. Την πρώτη μέρα, επέστρεψα στο τρέιλερ μου, έβαλα το πόδι μου στον τοίχο και είπα στον [σκηνοθέτη] Ron Howard ότι δεν μπορούσα να κάνω την ταινία».

2. Η κυβέρνηση της Τυνησίας ζήτησε από τον George Lucas να απομακρύνει το Sandcrawler του από τα σύνορα της Λιβύης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Star Wars: A New Hope» επειδή η Λιβύη το πέρασε κατά λάθος για στρατιωτικό όχημα και απειλούσε με στρατιωτική επίθεση. Να σημειωθεί πως στην ταινία, τα Sandcrawlers δεν ήταν στρατιωτικά οχήματα.

3. Η Isla Fisher σχεδόν πνίγηκε όταν η αλυσίδα απελευθέρωσής της κόλλησε στο κοστούμι της κατά τη διάρκεια μιας σκηνής ενός μαγικού κόλπου στο «Now You See Me». Στο «Chelsea Lately» δήλωσε, «Όλοι πίστευαν ότι έπαιζα υπέροχα ... κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι πραγματικά αγωνίζομαι να αναπνεύσω».

4. Κατά τη διάρκεια μιας σκηνής μάχης στο Ben-Hur, ένας κομπάρσος έπεσε σε μια λιμνούλα που είχε βαφτεί μπλε και η MGM τον κράτησε στη μισθοδοσία της μέχρις ότου η βαφή του ξεθωριάσει. Το νερό της λίμνης είχε βαφτεί επειδή η παραγωγή δεν ήταν ικανοποιημένη με το φυσικό σκούρο καφέ χρώμα της λίμνης.

5. Η πλειοψηφία των ηθοποιών και των συντελεστών του «Τιτανικού» δηλητηριάστηκε με PCP που υπήρχε σε μία σούπα με μύδια, οπότε όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη 1 π.μ. Ο Marilyn McAvoy, μέλος του συνεργείου της ταινίας είπε στον Vice, «Τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, από όσο γνωρίζω. Μεταξύ του συνεργείου όμως, υπήρχαν φήμες ότι το έκανε ένας δυσαρεστημένος σεφ που είχε αποσυρθεί από την παραγωγή».

6. Όταν ο Benedict Cumberbatch και κάποιοι φίλοι του έπαθαν λάστιχο στο δρόμο της επιστροφής στο σετ των γυρισμάτων του «To the Ends of the Earth», απήχθησαν υπό την απειλή όπλου και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι στη μέση του πουθενά. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί στο «Hollywood Reporter», «Φώναζαν, «Κοιτάξτε κάτω! Κοιτάξτε κάτω! Βάλτε τα χέρια σας στα κεφάλια σας! Κοιτάξτε το πάτωμα!». Τότε άρχισαν να μας κάνουν σωματική έρευνα και είπαν «Πού είναι τα χρήματά σας; Που είναι τα ναρκωτικά σας;», καθώς είχαμε καπνίσει λόγο χόρτο, «Πού είναι τα όπλα σας;» Και σε αυτό το σημείο, η αδρεναλίνη από αυτήν την αντίδραση πάλης ή φυγής εξερράγη στο σώμα μου».

7. Ενώ η Melissa George έκανε γυρίσματα σε ένα καμπαναριό για το «Amityville Horror» του 2005, η τοπική αστυνομία έφτασε για να ενημερώσει την παραγωγή ότι ένα πτώμα βρέθηκε να αιωρείται εκεί κοντά. Η ηθοποιός είπε στο Radio Free Entertainment, «Η αντίδραση μας ήταν, «Φοβερό! Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε πιο άνετα γυρίζοντας την ταινία!»».

8. Κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης της εξόδου μέσα από καπνούς της Wicked Witch of the West από το Munchkinland στο «The Wizard of Oz», η ηθοποιός Margaret Hamilton υπέστη εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπό της. Μετά το περιστατικό, είπε, «Δεν θα κάνω μήνυση γιατί ξέρω πώς λειτουργεί αυτή η βιομηχανία και δεν θα δουλέψω ποτέ ξανά. Θα επιστρέψω στη δουλειά με μία προϋπόθεση - όχι άλλα πυροτεχνήματα!».

9. Κατά τη μαγνητοσκόπηση της ταινίας «The Exorcism of Emily Rose», το ραδιόφωνο της Jennifer Carpenter συνεχώς άνοιγε στη μέση της νύχτας και έπαιζε ξανά και ξανά τις λέξεις «I'm still alive» δηλαδή «Είμαι ακόμα ζωντανός». Το ραδιόφωνο της σ της συμπρωταγωνίστριας της Laura Linney, ενεργοποιήθηκε επίσης μόνο του τρεις φορές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

10. Η αστυνομία εμφανίστηκε στο σετ του «Apocalypse Now» στις Φιλιππίνες και πήρε τα διαβατήρια όλων αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιούσαν άγνωστης ταυτότητας πτώματτα που αγοράστηκαν από ένα τυμβωρύχο ως props.

Ο συν-παραγωγός Gray Frederickson είπε στο Independent, «Δεν ήξεραν ότι δεν είχαμε σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους επειδή τα πτώματα ήταν άγνωστης ταυτότητας. Ήμουν αρκετά ανήσυχος για λίγες μέρες. Αλλά έφτασαν στην αλήθεια και έβαλαν τον τύπο στη φυλακή». Αφού οι στρατιώτες κατάσχεσαν τα πτώματα, η ταινία χρησιμοποίησε ψεύτικα πτώματα ως σκηνικά αντικείμενα.

11. Η JoBeth Williams χωρίς να το γνωρίζει γύρισε μια σκηνή στο «Poltergeist» σε μια πισίνα γεμάτη με πραγματικούς σκελετούς, επειδή η παραγωγή θεωρούσε τους ψεύτικους «πολύ ακριβούς».

Η star είπε στο «TV Land», «Ήμουν μέσα στη λάσπη όλη μέρα κάθε μέρα για τέσσερις ή πέντε μέρες με σκελετούς γύρω μου, ουρλιάζοντας. Στην αθωότητα και την αφέλεια μου, υπέθεσα ότι δεν ήταν πραγματικοί σκελετοί».

12. Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα του «The Possession», το κτήριο αποθήκευσης των σκηνικών κάηκε, καταστρέφοντας το κουτί dybbuk που είχε στην κατοχή του ο δαίμονας και στο οποίο επικεντρώθηκε η ταινία.

Ο Jeffrey Dean Morgan, ο οποίος έπαιξε τον Clyde, είπε στο «Hollywood Reporter», «Διερευνήθηκε το συμβάν και δεν υπήρχαν σημάδια εμπρησμού, ούτε φωτιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

13. Κατά τη μαγνητοσκόπηση της σκηνής του Κηρύγματος στο Όρος στα «Πάθη του Χριστού», ο Jim Caviezel χτυπήθηκε από κεραυνό.

Ο ίδιος δήλωσε, «Περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πριν συμβεί, ήταν τόσο ήσυχα, και τότε ήταν σαν να με χτυπήσει κάποιος στα αυτιά. Για επτά ή οκτώ δευτερόλεπτα έβλεπα ένα ροζ, ασαφές χρώμα και μετά οι άνθρωποι γύρω άρχισαν να φωνάζουν».

14. Αφού ανακάλυψε ότι ο πρωταγωνιστής Malcolm McDowell φοβόταν τα φίδια, ο σκηνοθέτης Stanley Kubrick εισήγαγε ως χαρακτήρα του «A Clockwork Orange» τον Basil, ένα βόα σφικτήρα.

Ο Malcolm είπε στο «IGN», «Έβαλα αυτό το φίδι στο συρτάρι κάτω από το κρεβάτι μου, και όταν άνοιξα το συρτάρι για να τον βγάλω έξω, το φίδι δεν ήταν εκεί. Ποτέ δεν έχετε δει ένα δωμάτιο να αδειάζει τόσο γρήγορα. Το συνεργείο, οι ηθοποιοί ακόμα και ο ίδιος ο Kubrick, άρχισε να τρέχει».

15. Ενώ έπαιζε τον Chewbacca στο «Star Wars: Return of the Jedi», ο Peter Mayhew έπρεπε να συνοδεύεται στο Pacific Northwest από μέλη του συνεργείου με γιλέκα σε έντονα χρώματα, ώστε να μην τον περάσουν για το Bigfoot και τον πυροβολήσουν. Τον είχαν προειδοποιήσει να μην περπατάει εκτός σετ με το κοστούμι.

16. Και τέλος, ο Michael Imperioli έκοψε το χέρι του σε σπασμένα γυαλιά στο σετ του «Goodfellas» και έσπευσε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί στα επείγοντα ξεκίνησαν να φροντίζουν τις ψεύτικες πληγές από τη σκηνή του θανάτου που είχε μόλις γυρίσει.

Το περιστατικό συνέβη αφού επέμεινε να κάνει ο ίδιος το stunt για τη λήψη, το οποίο μπήκε τελικά και στην ταινία.

