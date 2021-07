Οι διάσημοι αθλητές που μισούσαν τα sneakers με το όνομά τους

Στιλάτα, άνετα, εμβληματικά. Όλοι και όλες έχουμε φορέσει ορισμένα από τα πιο γνωστά signature sneakers μεγάλων αθλητών, κυρίως του μπάσκετ. Κάποια από αυτά αποτελούν αντικείμενα λατρείας της μόδας, ωστόσο πως θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι οι ίδιοι οι αθλητές που ενέπνευσαν την δημιουργία τους δεν τα αγαπούν το ίδιο;

Σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζετε, ο Kyrie Irving είναι Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως πόιντ γκαρντ για τους Brooklyn Nets στο NBA. Πρόσφατα ο κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του στο Instagram για το νέο signature ζευγάρι sneakers που δημιούργησε η Nike με το όνομα του, Kyrie 8.

Ο Kyrie Irving δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με τη νεότερη έκδοση του signature shoe που φέρει το όνομά του, σε σημείο να χαρακτηρίσει «σκουπίδια» τα παπούτσια που σχεδίασε η Nike από την οποία λαμβάνει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο!

Ο 29χρονος Uncle Drew όπως τον αποκαλούν, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Nike πριν από 10 χρόνια, λαμβάνοντας ετησίως 10 εκατομμύρια δολάρια ως αθλητής της ενώ από το 2014 έχουν ήδη κυκλοφορήσει επτά εκδόσεις του signature shoe που φέρει το όνομα του σούπερ σταρ των Νετς.

Μόνο που το τελευταίο Kyrie 8 δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τον Irving ο οποίος έγραψε στο Instagram:

«Δεν έχω καμία σχέση με το design και το marketing του Kyrie 8. Είναι σκουπίδια! Δεν έχω απολύτως καμία σχέση μαζί τους! Η Nike σχεδιάζει να τα κυκλοφορήσει δίχως την έγκρισή μου επομένως απολογούμαι εκ των προτέρων σε όλους τους υποστηρικτές του brand ».

Δεν είναι όμως μόνο ο Κyrie που μισεί τα παπούτσια με το όνομά του.

Ο Michael Jordan δεν ήθελε να υπογράψει με τη Nike

Η γραμμή δισεκατομμυρίων δολαρίων του Michael Jordan με τη Nike ήταν η πιο επιτυχημένη συμφωνία στην αθλητική ιστορία. Και για να είμαστε δίκαιοι, είναι πιθανό να του άρεσαν όλα τα παπούτσια που έφεραν το λογότυπο του Jumpman. Αλλά πριν ο Jordan υπογράψει με την Swoosh, δεν ήθελε να κάνει τίποτα με τη μάρκα. Η Converse έφτιαχνε τα πιο επιθυμητά αθλητικά παπούτσια μπάσκετ στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φορούσε ο Jordan καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο κολέγιο, και πιστεύεται ότι ο Jumpman αρχικά ήθελε να υπογράψει με την Adidas, καθώς έφτιαχναν παπούτσια που ο Jordan πίστευε ότι φαίνονταν καλύτερα από τα προϊόντα της Nike.

Μόνο αφού ο πράκτορας του Michael Jordan τον έπεισε να ανέβει στο αεροπλάνο και να επισκεφτεί τη Nike, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ακόμα μια ανερχόμενη εταιρεία που ειδικευόταν στα υποδήματα, έβαλε υπέγραψε. Η μάρκα του Όρεγκον έκανε στον Τζόρνταν μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Το Kobe Two

Εύκολα το πιο διαβόητο μπασκετικό sneaker στην ιστορία της Adidas, το Kobe Two ήταν μπροστά για την εποχή του. Ωστόσο το 2001, που κυκλοφόρησε πολλλοί ήταν εκείνοι που το κατέκριναν. Ο Κόμπι φέρεται να το μισούσε, δεν ένιωθε άνετα να φορώντας το και αρνήθηκε να το φορέσει για τους τελικούς του 2002, επιλέγοντας να φορέσει το προηγούμενο μοντέλο του, το Kobe One. Έφυγε για τη Nike τον επόμενο χρόνο και η φήμη των Three Stripes στο Μπάσκετ δεν ανέκαμψε ποτέ.

Ο LeBron αρνείται να φορέσει το LeBron XI

Η σχέση του LeBron με τη Nike ήταν η πιο παραγωγική και από τις δύο πλευρές από τότε που ένας μπασκετμπολίστας ονόματι Μάικλ Τζόρνταν αποχώρησε από τη σκηνή,κάτι που αποδεικνύει και το συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν η Nike κυκλοφόρησε το χρυσό LeBron XI το 2013, ήταν επιτυχία για όλους εκτός από τον ίδιο τον LeBron. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παπούτσια με μεγάλη δομή δεν ταιριάζουν σωστά με τα πόδια του LeBron, με τον James να επιλέγει να φορέσει το πιο οικονομικό LeBron Soldier XI για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Ο James ισχυρίστηκε ότι η Nike εργαζόταν σκληρά για να «επαναπροσδιορίσει» το παπούτσι καθ 'όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά κατέληξε να ξοδεύει πολύ λίγο χρόνο στα πόδια του μέχρι να έρθει το XII.

Under Armour "Chef" Curry 2 Low

Για να είμαστε δίκαιοι, μάλλον δεν είναι ακριβές να πούμε ότι ο Stephen Curry αντιπαθούσε τον ολόλευκο χρωματισμό «Chef» του Curry 2 Low, ωστόσο παρά τις πωλήσεις ο ίδιος ο Curry δεν φόρεσε ποτέ το χρώμα του «Chef» σε παιχνίδι. Πολλοί ήταν εκείνοι που χαρακτήρισαν το σχέδιο βαρετό. Οι Warriors και η διοίκησή τους ανέφεραν τις ανησυχίες του για τους αστραγάλους του ως τον λόγο που δεν τα φόρεσε, εξαιτίας της low cut σιλουέτας.