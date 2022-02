«Φάρος ελπίδας»: 23χρονη γέννησε σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών

Η συγκινητική είδηση συμβολίζει τη ζωή στη σκιά και το σκοτάδι του πολέμου.

Λίγο πριν τις 8.30 το απόγευμα της Παρασκευής, μια 23χρονη γυναίκα γέννησε την κόρη της σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο, όπου είχε βρει καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η μικρή Mia ήρθε στον κόσμο με τη βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονταν στο καταφύγιο μαζί με τη μητέρα της, και η γέννησή της χαρακτηρίστηκε ως "ένας φάρος ελπίδας". Και είναι αυτό ακριβώς.

Μέσα στο χάος που επικρατεί στη χώρα, η είδηση προκαλεί μόνο αισιοδοξία, γεννώντας την ελπίδα σε έναν τόπο που τα τελευταία 24ωρα ζει με τρόμο. Τις κραυγές της μητέρας που έφερε στον κόσμο την κόρη της, όσο κρυβόταν στο καταφύγιο, άκουσε η ουκρανική αστυνομία που έσπευσε να φτάσει στο σημείο για να βοηθήσει, σύμφωνα με τη Daily Mail.

First (to our knowledge) baby was born in one of the shelters in Kyiv. Under the ground, next to the burning buildings and Russian tanks… We shall call her Freedom! 💛💙 Believe in Ukraine, #StandWithUkraine pic.twitter.com/gyV7l2y9K1