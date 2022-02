Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, τώρα

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για την Ουκρανία με τη χώρα να βρίσκεται επίσημα σε κατάσταση πολέμου από το πρωί της Πέμπτης. Μόνο ο χρόνος θα δείξει σε ποιον βαθμό η κίνηση του Πούτιν θα επηρεάσει τις σελίδες της ιστορίας στο μέλλον. Προς το παρόν, άνθρωποι υποφέρουν και αυτά είναι όσα ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε.

Ο ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων δεν εξαλείφθηκε ποτέ και η πιο ισχυρή απόδειξη είναι η εφιαλτική εικόνα που επικρατεί από σήμερα στην Ουκρανία. Πέρα από τα αίτια, τα κίνητρα και τις σκοπιμότητες, άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, κινδυνεύουν και έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στη λίστα με τα θύματα αυτής της ανυπολόγιστης πολεμικής ανάφλεξης.

Λεπτό προς λεπτό, Ουκρανοί στρατιώτες και πολίτες χάνουν τη ζωή τους και όσοι έχουν παιδιά, προετοιμάζονται για το χειρότερο. Παρόλο που όλοι μας νιώθουμε αβοήθητοι μπροστά σε γεωπολιτικά παιχνίδια, υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουμε τον πληθυσμό που κινδυνεύει στη χώρα.

Όπως γράφει και η δημοσιογράφος, Jane Lytvynenko στο Twitter: «Οι Ουκρανοί έχουν συγκεντρώσει σε λίστα οργανισμούς που μπορούν να κάνουν δωρεές οι ξένες χώρες για να βοηθήσουν τον ουκρανικό στρατό και τους πολίτες της χώρας».

Come Back Alive και Army SOS

Οι δύο οργανισμοί θα συγκεντρώσουν δωρεές για να αγοράσουν προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων πολεμοφοδίων και φαγητού.

Razom for Ukraine, Help for Ukraine, Sunflower of Peace και Revived Soldiers Ukraine

Οι τέσσερις αυτοί οργανισμοί θα αξιοποιήσουν τις δωρεές για να προσφέρουν ιατρική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Θα αγοράσουν είδη πρώτων βοηθειών, σακίδια με ιατρικοφαρμακευτικό εξοπλισμό και ό,τι κρίνεται απαραίτητο για τους τραυματίες του πολέμου.

The Kyiv Independent

Στην ειδική σελίδα που δημιούργησε ο Independent, μπορείτε να δωρίσετε στο Patreon των λογαριασμών GoFundMe, συνεισφέροντας ό,τι μπορείτε.

