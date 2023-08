Painkiller: Η συνταρακτική αληθινή ιστορία πίσω απο την πολυσυζητημένη σειρά του Netflix

300.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιδημίας οπιοειδών που βασανίζει τις ΗΠΑ εδώ και περίπου τριάντα χρόνια. Το Painkiller του Netflix λέει την ιστορία τους

Η νέα σειρά του Netflix, Painkiller κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, υπενθυμίζοντάς μας μια τραγική επιδημία που πλήττει τις ΗΠΑ από την δεκαετία του 90′. Παρόλο που η σειρά χαρακτηρίζεται ως μυθοπλαστική, θίγει μια πραγματική ιστορία, μια πραγματική οικογένεια, η οποία έχτισε μια αυτοκρατορία φαρμάκων πάνω στον εθισμό και τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Όπως επισημαίνεται και στα credits της σειράς, στα πλαίσια της επιδημίας οπιοειδών που βασανίζει τις ΗΠΑ για σχεδόν τριάντα χρόνια τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι, λόγω υπερβολικής δόσης οπιοειδών φαρμάκων.

Η σειρά είναι βασισμένη στο βιβλίο του Barry Meier “Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic”, καθώς επίσης σε ένα άρθρο του Patrick Radden “Η Οικογένεια που έχτισε μια αυτοκρατορία πόνου”, σχετικά με την τροπή και τις σκοτεινές πτυχές της κρίσης των οπιοειδών στην Αμερική, και την καθοριστική ανάμιξη της οικογένειας Sackler.

