Η έλλειψη τσεπών στα γυναικεία ρούχα δεν είναι απλώς στιλιστική άποψη, αντιπροσωπεύει μια πολύπλοκη ιστορία ανισότητας των φύλων και ελέγχου πάνω στο γυναικείο σώμα

Όπως αναφέρει η Hannah Carlson στο βιβλίο της Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close, η παρουσία των τσεπών ήταν πάντα συνδεδεμένη με την αυτονομία και την ικανότητα των γυναικών να κινούνται ανεξάρτητα στον κόσμο.

Στο έργο της, η Carlson αναλύει πώς η απουσία τους από τα γυναικεία ρούχα είχε βαθιές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, επηρεάζοντας τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Η ιστορική αναδρομή

Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν μικρές θήκες κρυμμένες κάτω από τις φούστες τους, οι οποίες ήταν προσβάσιμες μόνο μέσω μικρών σχισμών. Καθώς τα σχέδια από αέρινα έγιναν κάπως πιο στενά περί τον 17ο αιώνα, αυτές οι θήκες αντικαταστάθηκαν από τα reticules, τσάντες χειρός, οι οποίες φυσικά δεν ήταν μόνο άβολες, αλλά απεικόνιζαν κατά κάποιο τρόπο και την εξάρτηση των γυναικών.

Αντίθετα, οι άνδρες είχαν τσέπες ραμμένες στα παντελόνια και τα παλτό τους από τον 17ο αιώνα κιόλας, καθώς τα ανδρικά ρούχα, τα οποία σχεδίαζαν άνδρες, είχαν ως προτεραιότητα τις πρακτικές τους ανάγκες.

Οι τσέπες και η πολύπλοκη ιστορία ελέγχου πάνω στο γυναικείο σώμα

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα το κίνημα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών μετέτρεψε τις τσέπες σε σύμβολα αυτονομίας. Όπως αναφέρει η Carlson, οι ακτιβίστριες έραβαν μεγάλες τσέπες στα φορέματά τους, απαιτώντας το δικαίωμα να μεταφέρουν έγγραφα, εργαλεία, ακόμη και αντικείμενα για τις διαμαρτυρίες τους.

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που έχει θεωρηθεί- μέχρι και σήμερα- πως οι τσέπες διαταράσσουν «τη θηλυκή γραμμή» κάποιου ρούχου. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις για τη γυναίκα συνδέονται με τον περιορισμό της κίνησης και της εξάρτησης από εξωτερικές ανάγκες, όπως είναι οι τσάντες. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία τσαντών επωφελείται από την απουσία τσεπών στα γυναικεία ρούχα. Αντίθετα φυσικά οι άνδρες μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τα απαραίτητα, όπως το κινητό, το πορτοφόλι και τα κλειδιά τους, στις τσέπες τους.

Σήμερα, τα φεμινιστικά κινήματα και οι προοδευτικοί σχεδιαστές αγωνίζονται για τον επαναπροσδιορισμό των προτύπων της μόδας, ενώ μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα φέρνει στο φως την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων- στο σήμερα.

Έπειτα από σχετική έρευνα σε 20 διάσημους οίκους ρούχων αποκαλύφθηκε ότι οι τσέπες στα γυναικεία παντελόνια είναι στην πραγματικότητα πιο ρηχές και πιο στενές από ό,τι στα ανδρικά.

Αυτά τα ευρήματα προέρχονται από την ομάδα του The Pudding, οι οποίοι απέδειξαν πως οι τσέπες των γυναικείων τζιν είναι 48% πιο κοντές και 6,5% πιο στενές από τις ανδρικές. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι μόνο το 40% των μπροστινών τσεπών χωράει ένα smartphone.