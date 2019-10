Simone Biles: Η αθλήτρια με τα περισσότερα μετάλλια στην παγκόσμια ενόργανη γυμναστική

Η Simone Biles έγινε η αθλήτρια με τα περισσότερα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής μετά τη νίκη του 4ου χρυσού μεταλλίου στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, γεγονός που την έκανε να ξεπεράσει τον χρυσό ολυμπιονίκη, Vitaly Scherbo.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Scherbo έκανε το ρεκόρ σε έξι χρόνια, ενώ η Biles μόλις, σε πέντε.

.@Simone_Biles isn't just the most decorated woman in world championships history...

She's the most decorated gymnast in world championships history PERIOD. 🐐 #Stuttgart2019 pic.twitter.com/sc6P2jmtRP

— Team USA (@TeamUSA) October 13, 2019