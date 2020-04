Μαρία Πολυδούρη: Η ποιήτρια που έζησε τον έρωτα φευγαλέα μέσα από τη μορφή του Κώστα Καρυωτάκη

View this post on Instagram

Γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1921. Εκείνη προκλητική στα 19. Εκείνος συνεσταλμένος στα 25. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας σφοδρός Έρωτας, που ενώ κράτησε λίγο επηρέασε καθοριστικά τη ζωή και το έργο της. Κάποτε είχαν δώσει ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο Παλλάδιο, στην Πανεπιστημίου, αυτό ήταν το κέντρο συνάντησης της Μαρίας. Βραδάκι και το κέντρο ασφυχτικά γεμάτο. Η Πολυδούρη κάθισε σε μια γωνιά, εντελώς αθέατη, στη στιγμή βλέπει τον Καρυωτάκη να μπαίνει και, χωρίς άλλη αναζήτηση μέσα στο πλήθος, να προχωρεί κατευθείαν προς το μέρος της. – Μα πώς με ξετρύπωσες τόσο εύκολα κι ήρθες με το κατευθείαν; ρώτησε με απορία. – Τα μάτια σου σα δυο αστέρια, φώτιζαν απ’ την πόρτα και μου ’δειξαν το δρόμο, απάντησε. Και βλέπουμε στο «Γιατί μ’ αγάπησες»:« για να φωτίσω μια στιγμή το δρόμο σου, μου γέμισε τα μάτια η νύχτα αστέρια…». Και σε άλλα μέρη δεν είναι παρά τα γλυκά κι αξέχαστα λόγια, του αγαπημένου της. #nioti #mariapolidouri