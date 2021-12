Gemma Chan: «Oι γυναίκες πρέπει να αρχίσουν να εκτιμούν περισσότερο τον εαυτό τους»

Η Gemma Chan μιλά για τις γυναίκες, την γυναικεία ενδυνάμωση και την ομορφιά.

Η Gemma Chan δεν είδε το κινηματογραφικό της άστρο να λάμπει από τη μια μέρα στην άλλη. Η επιτυχία και η αναγνώριση κερδήθηκαν με μεγάλη δυσκολία και μέσα από σκληρή και επίμονη δουλειά. Και όταν αυτό έγινε, αναδύθηκε μια σταρ με ισχυρή φωνή και άποψη, που δεν διστάζει να τοποθετηθεί για τις γυναίκες και όλα όσα τις προβληματίζουν. Η ηθοποιός απαντά σε 10 ερωτήσεις και θα εμπνεύσουν κάθε γυναίκα.

Τι σημαίνει για εσάς η φράση «Γιατί μου αξίζει»;

Είναι μια έκφραση αυτοεκτίμησης και «άδειας» να φροντίζεις τον εαυτό σου. Μια επιβεβαίωση ότι αν βιώνεις την προσωπική σου αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεσαι στο ταξίδι σου, είσαι αρκετός.

Είστε εκπρόσωπος μιας μάρκας που γιορτάζει την γυναικεία ενδυνάμωση για 50 χρόνια, πώς νιώθετε;

Αισθάνομαι περηφάνια και τιμή που είμαι εκπρόσωπος της L'Oréal Paris, μιας μάρκας με μακρά ιστορία στην υποστήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Πώς μπορεί να εμπνεύσει τις γυναίκες η υπογραφή «Γιατί μου αξίζει»;

Ας ελπίσουμε ότι οι γυναίκες θα αρχίσουν να εκτιμούν περισσότερο τον εαυτό τους και την αξία τους και αυτό το μήνυμα θα τις εμπνεύσει να κυνηγούν και να εκπληρώνουν τα όνειρα τους. Ο καθένας από εμάς - ανεξάρτητα από την ηλικία, το χρώμα, το μέγεθος, οτιδήποτε άλλο - αξίζει να αισθάνεται αποδεκτός, κυρίως από τον εαυτό του.

Πώς η ομορφιά έχει βοηθήσει τις γυναίκες στη ζωή τους;

Στις ταραχώδεις και δύσκολες στιγμές που βρισκόμαστε, ελπίζω ότι οι γυναίκες θεωρούν την τελετουργία ομορφιάς και την περιποίησή τους ως μια στιγμή ηρεμίας και αγάπης του εαυτού τους. Εγώ πάντως το κάνω.

Ποιο είναι το μήνυμά σας για τις νεότερες γενιές των γυναικών σήμερα;

Να είστε ο εαυτός σας. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που εκτιμάτε και που σας εκτιμούν επίσης.

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας ανάμνηση από την συνεργασία σας με τη L'Oréal Paris;

Πέρασα υπέροχα στα γυρίσματα τις πρώτης μου διαφήμισης για την L'Oréal Paris, για την οποία συνεργάστηκα με την Eva Longoria και την Aja Naomi King. Πρόκειται για δύο καταπληκτικές γυναίκες που μου δίδαξαν πραγματικά τι θα πει «Γιατί μου αξίζει».

Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση για την L'Oréal Paris;

Θυμάμαι ότι το πρώτο προϊόν μακιγιάζ που δανείστηκα από τη μαμά μου ήταν ένα κόκκινο κραγιόν L'Oréal Paris - κλασικό! Και φυσικά, θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά της λακ Elnett που πάντα φορούσε.

Ποια γυναίκα σας έχει υποστηρίξει περισσότερο στη ζωή σας; Ποιο είναι το γυναικείο πρότυπο σας;

Οι πρώτες γυναίκες πρότυπα για εμένα ήταν οι γιαγιάδες μου και η μητέρα μου - όλες τους δυνατές και θαρραλέες γυναίκες. Με την πάροδο του χρόνου, εμπνέομαι όλο και περισσότερο από γυναίκες από όλο τον κόσμο.

Τι υποστηρίζετε ως ακτιβίστρια;

Ως πρεσβευτής της UNICEF, ασχολούμαι με πάθος με την προστασία και τη στήριξη των παιδιών και βοηθώ στην διασφάλιση και επίτευξη της ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Μπορείτε να μοιραστείτε τα τελευταία σας νέα; Με τι ασχολείστε τελευταία;

Έδωσα την φωνή μου στο ρόλο του Namaari στο «RAYA AND THE LAST DRAGON» της Disney Animation που κυκλοφορεί τώρα στα θέατρα και στη Disney + με premier access. Μόλις τελείωσα, επίσης, τα γυρίσματα του «DONT WORRY DARLING» με σκηνοθεσία της Olivia Wilde.