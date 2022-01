Το Athens Boxing Club ξεκίνησε σε 30 τ.μ. Τώρα, είναι η πιο εκρηκτική κοινότητα της Αθήνας

Πες μου αρχικά λίγα πράγματα για εσένα, για την ενασχόλησή σου με την υποκριτική, για το πώς ξεκίνησες πυγμαχία και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτήν.

Μade in Athens and raised in Athens since 1983. Υπήρξα κακός μαθητής και πολύ καλός παρατηρητής του κόσμου. Δεν αντέχω τις φωνές και την κακή αισθητική, μου αρέσει ο καφές, τα ζώα, η ψυχοθεραπεία και αγαπώ την Αγγελική πολύ, δεν θα έκανα τίποτε χωρίς εκείνη.

Οι σπουδές μου στην υποκριτική ξεκίνησαν αρκετά τυχαία, όσο γίνονται τυχαίες κινήσεις. Επηρεασμένος από ένα γνωστό, πήγα στο Θέατρο των Αλλαγών και μετά σπούδασα στην Δραματική του Ωδείου Αθηνών από όπου κ αποφοίτησα. Το μεγάλο μου πάθος για το θέατρο και την Ιαπωνία με οδήγησαν στο Summer Camp του Suzuki, ένα δυνατό σωματικό training για ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Γυρνώντας στην Ελλάδα εργάστηκα ως ηθοποιός όμως πολύ σύντομα κατάλαβα πως δεν μπορούσα να συνεργαστώ στον χώρο καθώς καλλιτεχνικά και οικονομικά δεν έπαιρνα καμία ικανοποίηση.

Η πυγμαχία είναι έρωτας a priori, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι. Θαύμαζα τους πυγμάχους, τις ιστορίες που τους ακολουθούσαν, παρακολουθούσα όσα περισσότερα πράγματα μπορούσα από παιδί. Ασχολήθηκα ενεργά με το άθλημα της πυγμαχίας και με το Muay Thai, έπαιξα αγώνες χωρίς ποτέ να είμαι σπουδαίος αθλητής αλλά ήξερα πώς θα μπορούσα να γίνω καλός καθοδηγητής.

Πότε και γιατί αποφάσισες να ανοίξεις το ABC; Σε τι κόσμο ήθελες να απευθύνεται αυτός ο χώρος;

Το 2015 άρχισα να προπονούμαι με το coach Δημήτρη Παπάζογλου, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και φίλο στον οποίο οφείλω πάρα πολλά σε σχέση με το boxing fitness και όχι μόνο. Μετέτρεψα μια αποθήκη 30 τ.μ. στου Ψυρή σε γυμναστήριο για προσωπική χρήση και σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται φίλοι για προπόνηση, οι φίλοι έφερναν και άλλους-ες και word of mouth αυξήθηκε ο κόσμος. Ένα βράδυ στην οδό Ευρυπίδου γεννήθηκε στο μυαλό μου το όνομα Athens Boxing Club το κατοχύρωσα και έκτοτε μεγαλώνουμε μαζί. Γρήγορα κατάλαβα πως αυτό είναι που θέλω να κάνω και αυτό στο οποίο μπορώ να δοθώ ολοκληρωτικά και έτσι το 2019 μετακόμισα το Athens Boxing Club στην οδό Γαλαξία 7 στο Ν. Κόσμο.

Με τη βοήθεια φίλων δημιουργήσαμε έναν μοναδικό χώρο με εξαιρετική αισθητική, πλήρως λειτουργικό. Περηφανεύομαι πως το ABC απευθύνεται σε open minded ανθρώπους, όλων των ηλικιών, φύλων και διαφορετικοτήτων, αν και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Και φυσικά, είναι ένας χώρος για όλους όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με το boxing απλά και μόνο για training.