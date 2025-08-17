Μάσκες ύπνου για τα μαλλιά: Πώς λειτουργούν και πότε να τις χρησιμοποιείς

Ο τρόπος να ξυπνάς με πιο υγιή και λαμπερά μαλλιά

Η περιποίηση των μαλλιών έχει περάσει σε άλλο επίπεδο και πλέον δεν περιορίζεται μόνο σε μάσκες πέντε λεπτών στο ντους. Αν θέλεις να ξυπνάς με μαλλιά που μοιάζουν να βγήκαν από διαφήμιση κάποιου περιοδικού, τότε ήρθε η στιγμή να γνωρίσεις περισσότερα για τις μάσκες ύπνου για τα μαλλιά - το νέο αγαπημένο μυστικό των beauty addicts.

Τι είναι οι μάσκες ύπνου για τα μαλλιά;

Πρόκειται για εντατικές θεραπείες που εφαρμόζονται το βράδυ, λίγο πριν τον ύπνο, και δρουν όσο εσύ ξεκουράζεσαι. Είναι εμπλουτισμένες με ενυδατικά, θρεπτικά και επανορθωτικά συστατικά που διεισδύουν σε βάθος στην τρίχα, προσφέροντας βαθιά αναδόμηση και ενίσχυση της λάμψης.

Η υφή τους είναι συνήθως πιο ελαφριά από τις παραδοσιακές μάσκες, για να μην βαραίνουν τα μαλλιά ή λερώνουν τα μαξιλάρια, ενώ απορροφώνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

IG @ginemargrethe





Πώς λειτουργούν;

Η νυχτερινή ανάπαυση είναι η ιδανική στιγμή για να «δουλέψουν» τα ενεργά συστατικά. Καθώς ο οργανισμός μπαίνει σε κατάσταση ανάπλασης, το ίδιο συμβαίνει και με την τρίχα. Οι μάσκες ύπνου «κλειδώνουν» την υγρασία στην τρίχα για περισσότερες ώρες, επανορθώνουν τις φθορές από θερμότητα, βαφές ή styling, αναδομούν τις άκρες και μειώνουν το φριζάρισμα, χαρίζοντας ελαστικότητα και απαλότητα, ακόμα και στα πιο ξηρά μαλλιά. Το πρωί, απλά ξεβγάζεις (αν χρειάζεται) ή προχωράς κανονικά στο hairstyling.



Πότε να τις χρησιμοποιείς;

Οι μάσκες ύπνου δεν είναι απαραίτητες καθημερινά – και αυτό είναι το ωραίο με αυτές! Ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σου:

1 φορά την εβδομάδα αρκεί για κανονικά έως ελαφρώς ξηρά μαλλιά.

2 φορές την εβδομάδα αν χρησιμοποιείς συχνά πιστολάκι ή ισιωτική.

Έως και 3 φορές την εβδομάδα για πολύ ξηρά, ταλαιπωρημένα ή βαμμένα μαλλιά.



Beauty tip: Εφάρμοσε τη μάσκα σε ελαφρώς νωπά ή στεγνά μαλλιά και τύλιξέ τα με ένα μεταξωτό φουλάρι ή σκουφάκι ύπνου για να ενισχύσεις την απορρόφηση και να προστατέψεις τα σεντόνια σου.