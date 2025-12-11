Λένε ψέματα για τη ζωή τους, χωρίς να το συνειδητοποιούν: 10 πράξεις που λειτουργούν ως προσωπεία

Έχουν συνηθίσει να προσποιούνται πως όλα είναι εντάξει. Πίσω από αυτή την τάση κρύβεται η αδυναμία τους να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη για τις επιλογές τους.

Σίγουρα θα έχεις ακούσει το ρητό που υποστηρίζει, ότι για να μπορέσεις να είσαι ειλικρινής με τους άλλους, πρέπει πρώτα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Η αυτογνωσία, η προσωπική ανάγκη για εξέλιξη και η συνεχής αναζήτηση, αποτελούν τα σημεία - κλειδιά μιας προσωπικότητας, που δεν παύει ποτέ να πλάθεται. Ωστόσο, όσο αφοσιωμένοι κι αν είμαστε στον στόχο μας, συχνά αποφεύγουμε να καλύψουμε κάποια βασικά κενά - που πάντα θα μας γυρίζουν πίσω - όσο μπροστά κι αν πηγαίνουμε.

Μπορεί η εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω, να είναι τελείως διαφορετική από την πραγματικότητα, όμως αυτή είναι μια αλήθεια που γνωρίζουμε μόνο εμείς οι ίδιοι. Εξαιτίας αυτής της γνώσης, μάλιστα, βολευόμαστε σε κουτάκια, εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσεις και αποδεχόμαστε πράξεις, απλώς και μόνο επειδή φοβόμαστε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να αναλάβουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι εκεί έξω, που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια κατά πρόσωπο και χρησιμοποιούν συνεχώς δικαιολογίες και προφάσεις, προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε αλλαγή. Η μετακίνηση εκτός του comfort zone τους τούς τρομάζει.

Αυτός είναι ο λόγος που λένε συχνά ψέματα για τη ζωή τους, υπερβάλλουν για τα επιτεύγματά τους και κρύβουν την αλήθεια ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό τους. Πώς το κάνουν αυτό; Μέσω φράσεων και πράξεων που «θολώνουν» το πεδίο και δίνουν την εντύπωση στον συνομιλητή τους πως όλα είναι εντάξει.

10 τρόποι με τους οποίους ορισμένοι άνθρωποι λένε ψέματα για τη ζωή τους