Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι εκπληκτικά συχνή.

Το σώμα μας χρειάζεται βιταμίνη D για να χτίσει δυνατά οστά, να καταπολεμήσει τις μολύνσεις και να μειώσει τη φλεγμονή. Ωστόσο, η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι πολύ συχνή: Περίπου το 35% των ενηλίκων έχουν χαμηλή πρόσληψη της συγκεκριμένης θρεπτικής ουσίας. Και ανάλογα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής σας, μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες από τους περισσότερους να εμφανίσετε ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Η έλλειψη βιταμίνης D δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοείται. Η ανεπάρκεια έχει συνδεθεί με μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως η κατάθλιψη, οι καρδιακές παθήσεις, ακόμη και ορισμένοι καρκίνοι. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να επηρεάσει το πόσο καιρό ζείτε . Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο; Άτομα που δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη D μέσω της διατροφής τους, άτομα που περνούν πολύ χρόνο σε εσωτερικούς χώρους και άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που δυσκολεύουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Εάν ανησυχείτε για έλλειψη βιταμίνης D, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνετε εξετάσεις. Εν τω μεταξύ, ελέγξτε εάν ανήκετε σε μία από τις 10 ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν ανεπάρκεια βιταμίνης D.

7 ομάδες ανθρώπων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D

Ηλικιωμένοι

Καθώς μεγαλώνετε, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη D. Γιατί; Μπορεί να περνάτε λιγότερο χρόνο στον ήλιο —μια βασική πηγή της βιταμίνης. Και το σώμα σας μπορεί να μην απορροφά τη βιταμίνη D τόσο αποτελεσματικά όσο παλιά. Εξαιτίας αυτού, είναι καλό να λαμβάνετε ακόμη περισσότερη βιταμίνη D από ό,τι όταν ήσασταν νεότεροι. Ενώ οι ενήλικες κάτω των 70 ετών θα πρέπει να στοχεύουν σε 15 μικρογραμμάρια την ημέρα, οι ενήλικες άνω των 71 ετών θα πρέπει να στοχεύουν σε 20 μικρογραμμάρια.

Υπάλληλοι γραφείου

Αν περνάτε όλη μέρα σε εσωτερικούς χώρους, πιθανότατα δεν βλέπετε πολύ ήλιο. Και αυτή η περιορισμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να σας εμποδίσει να λάβετε επαρκή ποσότητα της λεγόμενης βιταμίνης του ήλιου, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2018. Αλλά δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα: Επειδή η έκθεση στον ήλιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) συνιστά να λαμβάνετε βιταμίνη D μέσω της διατροφής σας.

Άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (IBD) —όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα— μπορούν να δυσκολέψουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από το σώμα σας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η βιταμίνη D. Έως και το 70% των ατόμων με IBD έχουν ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D, σύμφωνα με έρευνες. Γι' αυτό, μιλήστε με τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε επαρκή ποσότητα αυτού του θρεπτικού συστατικού.

Vegan και χορτοφάγοι

Η βιταμίνη D δεν βρίσκεται φυσικά σε πολλά τρόφιμα και οι περισσότερες πηγές είναι ζωικής προέλευσης—όπως: κρέας, θαλασσινά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Εάν είστε vegan, χορτοφάγος ή έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να δυσκολέψει την πρόσληψη αρκετής βιταμίνης D μέσω της διατροφής σας. Αναζητήστε φυτικές πηγές της θρεπτικής ουσίας—όπως μανιτάρια, γάλα σόγιας και εμπλουτισμένα δημητριακά—και μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τη λήψη συμπληρωμάτων εάν τα επίπεδά σας παραμένουν χαμηλά.

Άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα δυσκολεύουν την απορρόφηση της βιταμίνης D. Έτσι, ακόμη και αν εκτίθεστε σε μεγάλο βαθμό στη θρεπτική ουσία, το σώμα σας μπορεί να μην τη συνθέτει αποτελεσματικά. Τα κορτικοστεροειδή όπως η πρεδνιζόνη και τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη όπως η χολεστυραμίνη, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση της βιταμίνης D. Εάν λαμβάνετε κάποιο από αυτά, φροντίστε να μιλήσετε με τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται οι διατροφικές σας βάσεις.

Άτομα με κατάθλιψη

Η κατάθλιψη και η ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδέονται στενά. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με χαμηλή βιταμίνη D είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη — και όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα βιταμίνης D, τόσο πιο σοβαρή τείνει να είναι η κατάθλιψή σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάθλιψη σας θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπάρκειας βιταμίνης D. Αντίθετα, μπορεί να είναι σημάδι ότι έχετε ήδη χαμηλά επίπεδα αυτής της θρεπτικής ουσίας.

Άτομα με χρόνιους πονοκεφάλους

Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους, η αιτία μπορεί να είναι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, σύμφωνα με μια μελέτη του 2017. Οι συμμετέχοντες με τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν χρόνιους πονοκεφάλους σε σχέση με εκείνους με τα υψηλότερα επίπεδα της θρεπτικής ουσίας. Οι επιστήμονες δεν είναι ακριβώς σίγουροι γιατί συνδέονται αυτά τα δύο. Αλλά επειδή οι χρόνιοι πονοκέφαλοι μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, αξίζει να μιλήσετε με τον γιατρό σας.