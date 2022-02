Kamila Valieva: H άνοδος, η πτώση και όλα όσα μεσολάβησαν για το 15χρονο αστέρι του καλλιτεχνικού πατινάζ

Γράφει η Έλενα Μπουζαλά

Ο κόσμος του καλλιτεχνικού πατινάζ έχει σταματήσει. Όλοι κοιτούν το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο να μπαίνει στον τελικό του ατομικού για να εκτελέσει το πρόγραμμά της με το ανάλαφρο κορμάκι της να κουβαλάει το ασήκωτο βάρος της ντοπαρισμένης. Οι θεατές χειροκροτούν την Kamila Valieva. Και πώς μπορούν να κατηγορήσουν ένα παιδί; Μπορεί αυτό το 15χρονο κορίτσι να βγάλει εις πέρας την αποστολή της; Και πώς άραγε να νιώθει αυτή τη στιγμή με όλο τον κόσμο να την παρακολουθεί;

Όταν η Ρωσία πήρε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό, η Kamila Valieva έδειξε πώς μπορεί να είναι αλάνθαστη πάνω στον πάγο. Έγινε η πρώτη αθλήτρια που κάνει δύο φορές τετραπλό άλμα σε αυτή την ηλικία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Γράφει ιστορία. Ο κόσμος υποκλίνεται στο ταλέντο και την χάρη της. Είναι τέλεια. Το στήσιμό της, το χαμόγελό της, η παγωμένη πίστα είναι σαν προέκταση του κορμιού της, τόσο όμορφη με τα κόκκινα γάντια της να μην αφήνουν καμία λεπτομέρεια να χάνεται. Δεν προλαβαίνει όμως να ευχαριστηθεί τον άθλο της.

Αμέσως ξεσπά η είδηση ότι το δείγμα της στο ρωσικό πρωτάθλημα τον Δεκέμβριο δεν ήταν καθαρό. Ότι πήγε στο Πεκίνο ντοπαρισμένη. Η ρωσική υπηρεσία αντιντόπινγκ ενημερώθηκε έξι εβδομάδες αργότερα από τη λήψη του δείγματος, στις 7 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα που η Valieva οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού.

Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο επιτρέπει στην Ρωσίδα αθλήτρια να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Πεκίνο. Θεωρείται προστατευμένη αθλήτρια. Μέχρι τα 16 της δεν μπορεί λόγω της ηλικίας της να θεωρηθεί υπεύθυνη για απαγορευμένες ουσίες, ούτε να ανακοινωθεί δημοσίως κάτι τέτοιο, όπως συμβαίνει με τους ενήλικες. Για τον ίδιο λόγο κάποιος ενήλικας μπορεί να αντιμετωπίσει δια βίου αποκλεισμό από τους αγώνες, αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί στη ανήλικη Valieva.

Η Kamila, λοιπόν, πρέπει να επιστρέψει στις προπονήσεις και να αγωνιστεί στο ατομικό. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα πάνω της, είναι εξάλλου το φαβορί για το χρυσό. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Κρίνεται από τα social media. Η υπόθεσή της ερευνάται ακόμα. «Οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δύσκολες για μένα» δηλώνει στο ρωσικό κανάλι Channel One, «είναι σαν να έχω μείνει από συναισθήματα. Είμαι χαρούμενη, αλλά την ίδια ώρα, είμαι συναισθηματικά πτώμα».

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της ξεσπάει σε κλάματα. Όσο ο κόσμος την χειροκροτάει και φωνάζει το όνομά της τόσο κλαίει. Μέσα σε λίγες μέρες ένας κύκνος είχε μετατραπεί σε ένα άτσαλο ασχημόπαπο πάνω στον πάγο. Με το ζόρι αντέχει να ακούσει την βαθμολογία της. Έχει σκυμμένο το κεφάλι. Είναι τέταρτη. Δεν θα πάρει κανένα μετάλλιο επειδή στο πρόγραμμά της έχασε την ισορροπία της, έπεσε αρκετές φορές, δεν είχε καμία σχέση με την πατινέζ των προηγούμενων ημερών που είχε αφήσει με ανοικτό το στόμα όσους την παρακολουθούσαν.

Ευτυχώς που ήρθε τέταρτη. Όλα τελείωσαν. Αυτή τη φορά σε αντίθεση με το ομαδικό, θα γίνει απονομή. Χρυσό στην συμπατριώτισσά της Anna Shcherbakova, ασημένιο στην επίσης Ρωσίδα Alexandra Trusova (και οι δύο Ρωσίδες έχουν την ίδια προπονήτρια με τη Valieva) και χάλκινο στην Kaori Sakamoto από την Ιαπωνία. Αν ήταν στο πόντιουμ και πάλι δεν θα γινόταν απονομή. Τώρα όμως η Καμίλα μπορεί να αποχωρήσει επιτέλους από την ολυμπιακή σκηνή όπου όλες οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω της. Και θα είναι για αρκετό καιρό. Η Ρωσία κατέκτησε το χρυσό στο ομαδικό, αλλά με αστερίσκο. Η απονομή των μεταλλίων θα γίνει όταν η υπόθεση ντόπινγκ ξεκαθαρίσει. Τότε και μόνο η ομάδα της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα πάρει το χρυσό, οι Ηνωμένες Πολιτείες το ασημένιο και η Ιαπωνία το χάλκινο. Τέταρτη η ομάδα του Καναδά, που μπορεί να πάρει αυτή το χάλκινο, αν τιμωρηθεί τελικά η Ρωσία.

Η τριμεταζιδίνη που βρέθηκε στον οργανισμό της είναι ένα βαρύ φάρμακο για άτομα με μεγάλα καρδιακά προβλήματα. Στον αθλητισμό μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις μεγαλύτερη αντοχή στην προπόνηση, αλλά και γρηγορότερη αποκατάσταση. Η τριμεταζιδίνη έχει απαγορευθεί από την WADA (Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ) από το 2014. Από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι, όπου και αποκαλύφθηκε το οργανωμένο από το κράτος σκάνδαλο ντόπινγκ στη Ρωσία. Μετά την είδηση ότι μπορεί να είναι ντοπαρισμένη πολλοί αναρωτήθηκαν τι το χρειάζεται αυτό το φάρμακο ένα κορίτσι τόσο μικρό, τόσο αθλητικό, με τόσες μεγάλες εμφανείς προοπτικές.

Έτσι στραφήκαμε στην προπονήτριά της Eteri Tutberidze. Η 47χρονη Ρωσίδα θεωρείται η καλύτερη αυτή τη στιγμή προπονήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ στη χώρα της. Ήταν εξάλλου η προπονήτρια τεσσάρων χρυσών ολυμπιονικών από το 2014. Στο στούντιο της στη Μόσχα καταφθάνουν κορίτσια με σκοπό να σπάσουν ρεκόρ, να κάνουν μοναδικά προγράμματα και να γίνουν πρωταθλήτριες. Προπονούνται δώδεκα ώρες την ημέρα. Πολλές από αυτές θεώρησαν την προπονητική της σκληρή και δεν συνέχισαν μαζί της. Είναι γνωστό στον κύκλο του καλλιτεχνικού πατινάζ ότι είναι μια προπονήτρια που μπορεί να «κάψει» σωματικά, πνευματικά αλλά και συναισθηματικά νεαρές αθλήτριες. Πολλές από τις αθλήτριές της, παγκόσμιες πρωταθλήτριες, έχουν υποστεί τραυματισμούς ή διαταραχές στη διατροφή τους και έχουν σταματήσει τον πρωταθλητισμό πολύ σύντομα αφού βρέθηκαν στην κορυφή.

Αν ήξερε ότι η Καμίλα παίρνει ένα απαγορευμένο φάρμακο, μπορεί να τιμωρηθεί με δια βίου αποκλεισμό από το αθλητισμό. «Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η Καμίλα είναι αθώα και καθαρή» δήλωσε μετά την είδηση σοκ στη ρωσική τηλεόραση. Η Eteri θα έχει μπλεξίματα. Τη στιγμή που η Καμίλα βγήκε μετά την εκτέλεση του προγράμματος της στον τελικό του ατομικού, η Eteri την πλησιάζει και τη ρωτάει γιατί τα παράτησε στον αγώνα. Βγάζει και τη μάσκα της ώστε να είναι σίγουρη ότι η Καμίλα θα ακούσει την ερώτησή της. «Γιατί τα παράτησες; Γιατί σταμάτησες να πολεμάς; Εξήγησέ μου. Μετά το άξελ, αφέθηκες». Ό,τι είπε στα ρώσικα μεταφράζονται άμεσα και όλοι αναρωτιούνται αν έχει καθόλου καρδιά που ρωτάει το 15χρονο κορίτσι κάτι τέτοιο και δεν βλέπει ό,τι όλοι μας, ένα άδειο πλάσμα έτοιμο να καταρρεύσει.

Μπλεξίματα θα έχει και η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) καθώς η Ρωσία είναι υπότροπη. Δεν αγωνίζεται υπό τη σημαία της από τους Χειμερινούς του Σότσι και μετά, οι αθλητές της δεν φορούν τη ρωσική σημαία στις στολές τους, δεν ακούγεται ο ρωσικός εθνικός ύμνος. Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει επίσης πώς βρέθηκε ο Φίλιπ Σβέτσκι στο team της Βαλίεβα. Ένας γιατρός που έχει τιμωρηθεί για ντόπινγκ χειρισμούς.

Η γεννημένη στις 26 Απριλίου το 2006 στο Καζάν Kamila Valieva έκανε μπαλέτο, ενόργανη και καλλιτεχνικό πατινάζ από όταν ήταν 3 ετών. Στα 5 της αφοσιώθηκε μόνο στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Όπως έχει πει σε συνέντευξή της «η ενόργανη πονούσε, το μπαλέτο ήταν τόσο βαρετό που μπορούσε να με πάρει ο ύπνος, ενώ η ταχύτητα στον πάγο ήταν συναρπαστική». Όταν έγινε 6 ετών μετακόμισε μαζί με την μητέρα της στη Μόσχα ώστε να πάει σε καλύτερο σύλλογο να προπονείται. Το 2018 κατάφερε να μπει στο σύλλογο της Eteri Tutberidze. Το 2020 έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια εφήβων, το 2022 πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει θέσει εννέα παγκόσμια ρεκόρ στην καριέρα της σε προγράμματα και σε σκορ. «Σκοπός μου κάθε φορά που αγωνίζομαι» είναι λέει «να απολαμβάνει ο κόσμος την παράστασή μου κι εγώ να καταφέρω να βγάλω τον χαρακτήρα που υποδύομαι». Πηγαίνει στο γυμνάσιο και θέλει να γίνει ψυχολόγος.

Τώρα έχει επιστρέψει στο σπίτι της στη Ρωσία. Στο αεροδρόμιο την υποδέχθηκαν ως ηρωίδα οι θαυμαστές της με μουσική, λουλούδια και φωτογραφίες της. Δεν έκανε δηλώσεις κατά την άφιξή της. Ένας συναθλητής της δήλωσε πώς της συμπαραστάθηκαν και πιστεύει ότι τώρα πρέπει να νιώθει λίγο καλύτερα.

Russian figure skater Kamila Valieva was greeted by cheering fans when she arrived at the Moscow airport.



Silver medal speedskater Konstantin Ivliev says the Russian team gave its support to the 15-year-old who fell multiple times in her final skate of #Beijing2022. pic.twitter.com/m9o8urirVC