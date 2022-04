Kamala Harris: «Οι μαύρες γυναίκες είναι τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη συγκριτικά με τις λευκές»

Η μητρική θνησιμότητα των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ παραμένει απαράδεκτα υψηλή και η Kamala Harris γίνεται η φωνή τους

H Kamala για μία ακόμη φορά στρέφει την προσοχή των πολιτών στην «εθνική κρίση» των ΗΠΑ που έχει ως θύματά της, γυναίκες που πεθαίνουν από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τη γέννα. Τα νούμερα και τα ποσοστά μάλιστα ορίζουν πως οι περισσότερες από αυτές είναι μαύρες.

Σε επίσκεψή της την Πέμπτη στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο San Francisco, η Harris δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το χειρότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας μεταξύ όλων των ανεπτυγμένων χωρών. «Πιστεύω ότι το έθνος μας αντιμετωπίζει κρίση στο ζήτημα της μητρικής υγείας. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα», σημείωσε ενώ πρόσθεσε: «Ξέρουμε ότι για κάποιες γυναίκες, ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλότερος».

Our nation is facing a maternal health crisis. We must take action to ensure that every woman and every mother in our nation has the care she needs to thrive. https://t.co/DM2RNICiFo