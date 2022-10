O Rishi Sunak θέλει να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας- Η ανακοίνωσή του στο Twitter

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας δήλωσε επίσημα ότι θέλει να διαδεχθεί τη Lizz Truss

Η εκλογή της νέας ηγεσίας προκειμένου να αναδειχθεί ο αντικαταστάτης της Liz Truss, γίνεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ως διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Οκτωβρίου το αργότερο.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να προταθούν από τουλάχιστον 100 Συντηρητικούς βουλευτές και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Rishi Sunak διεκδικεί πλέον κι επίσημα την πρωθυπουργία της χώρας.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωσή του στο Twitter:

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK