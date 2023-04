Forbes 30 under 30: Γιατί πολλοί επιτυχημένοι επιχειρηματίες της λίστας αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης;

H 31χρονη πρώην CEO, Charlie Javice είναι από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα επιτυχημένων νέων από τη λίστα του περιοδικού που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις

Πριν λίγα χρόνια, το όνομα της Charlie Javice φιγούραρε δίπλα στα πιο επιτυχημένα. Το 2019, η tech CEO τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, φιγουράροντας στη λίστα του Forbes 30 under 30 για την καινοτόμο startup της, Frank, που η ίδια περιέγραφε ως «την Amazon που φτιάχτηκε για να προσφέρει υψηλότερη εκπαίδευση».

Τα τελευταία νέα όμως κάνουν λόγο για σύλληψη της ιδρύτριας της fintech startup καθώς εξαπάτησε την JP Morgan να την εξαγοράσει έναντι 175 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία υπέβαλε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Javice οδήγησε την JP Morgan να πιστέψει ότι η Frank είχε 4,25 εκατομμύρια χρήστες, ενώ στην πραγματικότητα είχε λιγότερους από 300.000

Η Javice συνελήφθη τη Δευτέρα το βράδυ στο New Jersey για κατηγορίες που σχετίζονται με την εξαγορά και αφορούν τη συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής και χρηματιστηριακής απάτης. Σε περίπτωση που καταδικαστεί, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης δεκαετιών για κάθε κατηγορία.

«Η κυρία Javice συμμετείχε σε μια παραδοσιακή απάτη: Είπε ψέματα ότι η Frank είχε βοηθήσει επιτυχώς εκατομμύρια φοιτητές να διαχειριστούν τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων, δημιουργώντας ψευδή στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις πλαστές πληροφορίες για να οδηγήσει την JP Morgan να πραγματοποιήσει μια εξαγορά 175 εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα νούμερα και οι αριθμοί είχαν παραποιηθεί από πλευράς της υπερβολικά πολύ, αν κρίνει κανείς ότι η ίδια έλεγε πως μέσα σε μόλις 4 χρόνια, η Frank θα υπηρετούσε «πάνω από 5 εκατομμύρια φοιτητές σε περισσότερα από 6.000 κολέγια».

Σύμφωνα με μια προσεκτική ματιά από τους χρήστες του Twitter, η Javice δεν είναι το πρώτο «επιτυχημένο» όνομα κάτω των 30 που καταρρίπτει την εγκυρότητα της λίστας του Forbes και αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης.

Forbes is the Jim Cramer of Media.



Never ceases to amaze me. pic.twitter.com/c7T97qiBoF March 12, 2023

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman–Fried συλλαμβάνεται στο σπίτι του στις Μπαχάμες. Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του από τις δικαστικές αρχές των Η.Π.Α. για πολλαπλές κατηγορίες οικονομικών εγκλημάτων. Ο εισαγγελέας Damian Williams του South District της Νέας Υόρκης που εξέδωσε το ένταλμα, του αποδίδει κατηγορίες ονομαστικά για ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης, χρηματιστηριακή απάτη, συνωμοσία χρηματιστηριακής απάτης, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μέχρι και πριν την κατάρρευση της FTX, ο Sam Bankman–Fried, γνωστός και με τα αρχικά του, (S.B.F.), δημιούργησε ένα success story γύρω από το όνομά του στον επενδυτικό κόσμο, ενώ η επιτυχία των δύο εταιρειών του (FTX και Alameda Research) τον κατέστησαν μέσα σε ελάχιστα χρόνια δισεκατομμυριούχο. Η πορεία του προς τα πλούτη και τη δόξα ξεκίνησε μόλις το 2017, που άρχισε να επενδύει σε κρυπτονομίσματα. Ο πλούτος του έφτασε έως τα $36 δις, ενώ εκείνος ήταν μόλις 30 χρονών. Και κάπως έτσι μπήκε στη λίστα του Forbes και αποδείχθηκε πως η φήμη του είχε χτιστεί πάνω σε μια τεράστια απάτη.

Ένα ακόμη κάπως «αμήχανο» παράδειγμα από τη διάσημη λίστα, είναι η περίπτωση του Martin "Pharma Bro" Shkreli, ο οποίος είχε τιμηθεί στην οικονομική κατηγορία το 2012. Το 2018 καταδικάστηκε με 7 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα που δεν σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη αύξηση της τιμής του Daraprim κατά περισσότερο από 5.000%, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παρασιτικών λοιμώξεων σε έγκυες γυναίκες, μωρά, ασθενείς με HIV και άλλους.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάσισε να αποκλείσει δια βίου από τη φαρμακοβιομηχανία τον περιβόητο νέο ενώ κλήθηκε να καταβάλει 64,6 εκατ. δολάρια από τα κέρδη που αποκόμισε από την αύξηση της τιμής του φαρμάκου Daraprim. Η απόφαση δικαστηρίου αφορούσε μήνυση για παράνομη και μονοπωλιακή συμπεριφορά του ήδη φυλακισμένου Shkreli, η οποία κατατέθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, καθώς και από διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια.

Ο ίδιος ζητούσε μάλιστα να αποφυλακιστεί όταν ξέσπασε η πανδημία, για να βρει θεραπεία για τον κορωνοϊό!

Ανάμεσα τους, φυσικά και η Elizabeth Holmes, η οποία αν και δεν εντάχθηκε ποτέ σε αυτή τη λίστα, είχε υποβάλει την αίτησή της για να μπει. Το ίδιο και ο ιδρυτής της Nikola, Trevor Milton, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ηλεκτρονική απάτη καθώς και χρηματιστηριακή απάτη. Η ετυμηγορία για εκείνον αναμένεται να βγει τον Ιούνιο.

Το 30 Under 30 δεν είναι απλά μια λίστα, είναι mentality: η πίεση να πετύχεις σπουδαία πράγματα πριν φύγει το νεαρό της ηλικίας σου. Οι millenials μεγάλωσαν λοιπόν με το "fake it ’til you make it". Πέτυχαν και τώρα αντιμετωπίζουν τις πιο βαριές κατηγορίες για λίγη φήμη.