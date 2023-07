Γκρέτα Γκέργουιγκ: Η μικρή κυρία, που κατακτά το Χόλιγουντ

Στο μεταξύ, η Γκρέτα Γκέργουιγκ είχε ήδη περάσει και πίσω από την κάμερα, σκηνοθετώντας τις δικές της ταινίες, με πρώτη το “Lady Bird” το 2017, που αυτομάτως την ενέταξε στη λίστα των σκηνοθετών που αξίζει να παρακολουθήσεις -ανεξαρτήτως φύλου. Συνέβαλαν βεβαίως σε αυτό και οι πέντε υποψηφιότητες της ταινίας στα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων ήταν κι αυτές του σεναρίου, καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας (ως μόλις η 5η γυναίκα σκηνοθέτις στην ιστορία).



Δύο χρόνια μετά, ήρθε η δεύτερη σκηνοθετική της απόπειρα, που κέρδισε άλλες έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η φρέσκια και σύγχρονη προσέγγισή της σε ένα κλασικό και κατεξοχήν γυναικείο έργο, τις “Μικρές κυρίες” της Λουίζα Μέι Άλκοτ, κατέκτησε κοινό και κριτικούς και εδραίωσε τη φήμη της ως μια ισχυρή γυναίκα σεναριογράφος και σκηνοθέτις, η οποία έχει μοναδικό ταλέντο στο να διηγείται ιστορίες, κυρίως γυναικείες, που αποδεικνύουν ότι το συναίσθημα δεν είναι αδυναμία.

«Με ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή και τους ανθρώπους, και σίγουρα με ενδιαφέρουν οι γυναίκες” έχει παραδεχτεί. «Και με ενδιαφέρει οι γυναίκες να επικοινωνούν μεταξύ τους από γενιά σε γενιά»

Τα όνειρά της για τον κινηματογράφο, δεν περιορίζονται ούτε στην Barbie, ούτε στις αποκλειστικά γυναικείες ιστορίες, ούτε καν στον αχανή κόσμο της Νάρνια (καθώς έχει ήδη αναλάβει για το Netflix τη δημιουργία δύο νέων ταινιών της σειράς). Ενδεχομένως φτάνουν και στον κόσμο ενός πολύ διάσημου κυρίου -his name is Bond, James Bond- καθώς ήδη θεωρείται μια πολύ καλή επιλογή για να οδηγήσει τον Τζέιμς Μποντ στη νέα εποχή του. Do it like Barbie -κατά μία έννοια.

Για την ίδια, πάντως, όρια για το τι θέλει να κάνει στο σινεμά, δεν υπάρχουν: «Ελπίζω να κάνω όλα τα είδη ταινιών. Θέλω να κάνω μεγάλες παραγωγές και μικρές παραγωγές και οτιδήποτε ενδιάμεσα. Θέλω να κάνω ταινίες μέχρι και τα 80 μου…». Κι όπως έχει πει γι’ αυτήν η παραγωγός της ταινίας «Μικρές κυρίες», Έιμι Πασκάλ, «θέλει απλώς να κατακτήσει τον αμερικανικό κινηματογράφο».